Sanremo 2021, vincitore premio Tim. Chi ha vinto

Nel corso della finale di stasera, sabato 6 marzo 2021, del Festival di Sanremo 2021 Amadeus ha annunciato il vincitore della 71esima edizione e anche i vincitori di tutti i premi (Qui tutti i premi di Sanremo 2021). Tra questi anche il premio Tim, sponsor unico del Festival, a uno dei 26 Big in gara in questa edizione. Amadeus ha annunciato il Presidente di Tim Salvatore Rossi, di cui appare l’ologramma. Il Premio Tim viene assegnato alla canzone più ascoltato sulla piattaforma di streaming. Oltre al cantante vincitore del premio Tim, è stato anche proclamato il nome del vincitore del Concorso Tim Unica. Ma chi ha vinto il premio Tim al Festival di Sanremo 2021? Il vincitore è … In aggiornamento

Regolamento finale Sanremo 2021

Abbiamo visto chi ha vinto il premio Tim al Festival di Sanremo 2021. Ma qual è il regolamento della finale? Nella serata di oggi si esibiscono i 26 cantanti dei Big. Le canzoni verranno votate dal pubblico con il televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in questa serata, e quelle ottenute nelle serate precedenti, determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni. Le tre canzoni che avranno ottenuto il punteggio più elevato veranno riproposte, le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, questa volta da parte della Giuria demoscopica, della Giuria della sala stampa e del pubblico con il televoto. E l’artista che avrà ottenuto la percentuale di voto più alta sarà proclamato vincitore.

Streaming e tv

Questo il vincitore del Premio Tim e il regolamento della finale di stasera del Festival di Sanremo 2021. Ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora – e dunque anche la finale di oggi, 6 marzo 2021 – vanno in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

