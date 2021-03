Sanremo 2021, chi ha vinto il premio della Critica Mia Martini. Il vincitore

Chi ha vinto il premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2021? Il vincitore è … In aggiornamento

Il Premio della critica (Qui tutti i premi di Sanremo 2021), assegnato dai giornalisti della Sala Stampa, e intitolato alla grande Mia Martini, fu assegnato per la prima volta nel 1982. A ideare il Premio Mia Martini furono tre giornalisti accreditati alla kermesse: Gio Alajmo, Cristina Berretta e Santo Strati. Dal 1996, il premio ha cambiato nome ed è stato dedicato a Mia Martini, scomparsa l’anno prima, perché è stata l’artista che fino a quel momento aveva vinto più volte quel riconoscimento, senza mai riuscire a vincere il Festival di Sanremo.

Questo dunque il vincitore del premio della Critica Mia Martini a Sanremo 2021, ma chi lo ha vinto in passato? Tra gli interpreti più famosi che hanno ricevuto questo premio negli anni ricordiamo Patty Pravo, Daniele Silvestri, Paola Turci, Cirstiano De André, Fiorella Mannoia, Matia Bazar, Elio e le Storie Tese, Malika Ayane. Dal 1983, il Premio della critica Mia Martini viene assegnato con una targa o un piatto d’argento, la targa in ricordo del primo premio della critica a Mia Martini fu consegnata postuma a sua sorella, Loredana Berté, nel 2008 da Pippo Baudo. Dal 2019, il premio della critica consiste in una statuetta d’oro con un leone alzato in piedi, il simbolo della città di Sanremo, appoggiato sulla chiave di sol con dei fiori dorati nella parte sottostante.

Abbiamo visto a chi è stato assegnato e chi è il vincitore del premio della critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2021. Ricapitoliamo chi sono i cantanti (big o campioni) del Festival di Sanremo 2021 che si esibiscono nuovamente in questa quinta e ultima serata. In tutto 26 cantanti con le rispettive canzoni inedite. Qui di seguito l’elenco degli artisti e dei loro brani:

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Gaia – “Cuore amaro”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Madame – “Voce”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Fasma – “Parlami”

Arisa – “Potevi fare di più”

Gio Evan – “Arnica”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

Aiello – “Ora”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Ghemon – “Momento perfetto”

La rappresentante di lista – “Amare”

Noemi – “Glicine”

Random – “Torno a te”

Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Annalisa – “Dieci”

Bugo – “E invece sì”

Lo Stato Sociale – “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

