Sanremo 2021, gli ospiti della seconda serata del Festival

Questa sera, mercoledì 3 marzo 2021, alle ore 20,40 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2021, la seconda serata della kermesse canora giunta alla 71esima edizione. Alla conduzione (e direzione artistica) Amadeus. Con lui l’amico Rosario Fiorello, tanti cantanti e ospiti. Quali sono gli ospiti previsti stasera al Festival di Sanremo 2021? Vediamolo insieme. Oltre all’ospite fisso Achille Lauro, stasera vedremo sul palco dell’Ariston grandi artisti come: Enzo Avitabile, Gigi D’Alessio, Laura Pausini (canterà la canzone “Io sì”), Il Volo (omaggerà il Maestro Ennio Morricone insieme ad Andrea Morricone, il figlio del Maestro, che dirigerà l’Orchestra del Festival), Gigliola Cinquetti (canterà “Non ho l’età” e “Dio come ti amo”), Marcella Bella (canterà “Senza un briciolo di testa e “Montagne verdi”) e Fausto Leali (canterà “Mi manchi” e “Io amo”). Infine Alex Schwazer, il marciatore, racconterà la sua storia appena conclusasi con l’assoluzione per l’accusa di doping, e Claudio Santamaria e Francesca Barra nel quadro di Achille Lauro.

Programma

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2021 saranno presentate tredici delle ventisei canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti della sezione Campioni. I brani saranno votati dalla giuria demoscopica. Si esibiranno anche quattro artisti delle Nuove proposte, anche questi saranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e verrà stilata una classifica: le prime due canzoni accederanno alla finale (che si terrà venerdì, durante la quarta serata), le altre due verranno eliminate dalla competizione.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

