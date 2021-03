Sanremo 2021, perché Ibrahimovic stasera non c’è al Festival. Il motivo

Perché Zlatan Ibrahimovic questa sera, 3 marzo 2021, non c’è al Festival di Sanremo per la seconda serata? L’attaccante del Milan è stato scelto da Amadeus come ospite fisso di questa 71esima edizione. Dopo il suo esordio ieri sul palco dell’Ariston (che non ha convinto molti spettatori), oggi Ibra non è a Sanremo. Qual è il motivo? Il calciatore è assente perché è a San Siro per seguire i propri compagni del Milan nel match di campionato contro l’Udinese.

Questa sera dunque lo svedese non sarà all’Ariston, ma a San Siro (Milano) per stare vicino ai suoi compagni di squadra nel match casalingo contro l’Udinese in Serie A. Ibrahimovic comunque non scenderà in campo perché nei giorni scorsi ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori per almeno una decina di giorni, quindi per tutta la durata di Sanremo 2021. L’attaccante spera di tornare a disposizione almeno per la gara di ritorno a San Siro contro il Manchester United in Europa League. Ecco dunque perché Ibrahimovic non c’è stasera al Festival di Sanremo 2021.

Quanto guadagna

Quanto guadagna (stipendio) Zlatan Ibrahimovic per prendere parte come ospite fisso al Festival di Sanremo 2021? Tanti italiani, vedendolo su Rai 1, se lo stanno chiedendo. Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, l’attaccante avrebbe firmato il contratto per Sanremo lo il 30 dicembre 2020. Per le cinque serate in programma dal teatro Ariston di Sanremo Ibrahimovic dovrebbe percepire un cachet di 50mila euro a serata, lo stesso che dovrebbe toccare pure a Fiorello.

