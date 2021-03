Sanremo 2021, gli abiti di Ibrahimovic per la quarta serata del Festival

Quali sono gli abiti (giacche e vestiti) indossati da Ibrahimovic per la quarta serata del Festival di Sanremo 2021 in programma oggi, 5 marzo? Per questa 71esima edizione delle kermesse canora il campione del Milan vestirà abiti firmati da Dsquared2. Marchio di cui il calciatore è da tempo testimonial. Di seguito gli abiti indossati da Ibrahimovic durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2021:

Lo stilista degli abiti di Ibrahimovic

Qual è lo stilista di Ibrahimovic per la quarta serata del Festival di Sanremo? Come detto, a vestire Ibra sul palco dell’Ariston è Dsquared2, marchio di cui il centravanti rossonero è da tempo testimonial. Per l’esattezza i look sartoriali per il calciatore sono stati realizzati da Dean e Dan Caten, designers del noto brand. Dunque un sodalizio che si rafforza e magari ha fatto fruttare qualche soldo in più allo svedese… Buon per lui. E a voi piacciono i suoi abiti?

Streaming e tv

