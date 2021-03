Sanremo 2021, gli abiti di Ibrahimovic per il Festival: look e stilista

Qual è lo stilista che veste (abiti, vestiti e giacche) Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021? Per la 71esima edizione della kermesse canora il co-conduttore Zlatan Ibrahimovic vestirà abiti d’eccezione. Qui, in questo articolo, troverete tutte le immagini in tempo reale.

Gli abiti di Ibrahimovic della prima serata

Di seguito gli abiti indossati da Zlatan Ibrahimovic durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021:

Notizia in aggiornamento…

Sanremo 2021, lo stilista degli abiti di Ibrahimovic

Qual è lo stilista di Zlatan Ibrahimovic per il Festival di Sanremo? A vestire il co-conduttore della kermesse canora è Dsquared2. Marchio di cui i campione del Milan è da tempo testimonial. Dunque un sodalizio che si rafforzerebbe e magari potrebbe far fruttare qualche soldo in più allo svedese…

Conduttori

Al fianco di Ibrahimovic (qui sopra gli abiti) sul palco di Saremo 2021 ci saranno Amadeus, Fiorello, la modella Vittoria Cerretti, la cantante Elodie, l’attrice Matilda De Angelis, la giornalista Barbara Palombelli, la conduttrice Simona Ventura e l’attrice Serena Rossi. Per non parlare dell’altro ospite fisso: il cantante Achille Lauro.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli abiti di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

