Sanremo 2021 giurie: quali sono e quando votano

Sono quattro le giurie del Festival di Sanremo 2021, chiamate – nel corso delle cinque serata di questa 71esima edizione – a votare ed esprimere il loro giudizio sui cantanti in gara dei Big e delle Nuove Proposte, fino a decretare il vincitore nella serata finale di sabato 6 marzo. Ma quali sono le giurie di Sanremo 2021 e quando votano? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Come detto, ci sono quattro giurie:

giuria demoscopica

televoto

sala stampa

orchestra

Nelle prime due serate, martedì e mercoledì, oltre alla giuria demoscopica viene reintrodotto il televoto. Il giovedì sera spazio all’orchestra. Nella serata di venerdì entra in campo la giuria della sala stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big; nella stessa serata, il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i quattro finalisti dal giudizio contemporaneo di giuria demoscopica, giuria della sala stampa e televoto. Le stesse tre giurie saranno poi chiamate a esprimersi nella serata finale di sabato in due diverse occasioni: prima per scegliere, nel plotone dei Big in gara, i nomi dei tre finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la composizione delle quattro giurie del Festival di Sanremo 2021, la giuria Demoscopica è composta da un campione statisticamente rappresentativo di almeno 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica, le quali esprimeranno il proprio voto da casa attraverso un sistema di votazione elettronico. La giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è composta da giornalisti accreditati a Sanremo 2021 della carta stampata, tv, radio e web. L’ organico dell’Orchestra del Festival è composto da: musicisti professionisti, parte dei quali viene scelta dalla Rai sulla base di riconosciute qualità e parte viene invece messa a disposizione dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo; coristi professionisti, scelti dalla Rai sulla base di riconosciute qualità. La votazione mediante Televoto da parte del pubblico avverrà nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di Televoto approvato con delibera n 38/11/CONS e successive modificazioni.

Sanremo 2021, votazione dei Big: giurie e regolamento

Attraverso i quattro sistemi di votazione precedentemente citati, della Giuria Demoscopica, della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, del pubblico tramite Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile) e dei musicisti e coristi componenti l’Orchestra del Festival si arriverà, progressivamente nelle cinque Serate, a definire le graduatorie che decreteranno la canzone/Artista vincitrice della sezione Big di Sanremo 2021.

Nella Prima Serata voteranno:

Giuria Demoscopica

Televoto

Le due votazioni avranno un peso del 50% ognuna nella determinazione di una classifica delle 13 canzoni/Artisti in gara eseguite in Serata.

Nella Seconda Serata voteranno:

Giuria Demoscopica

Televoto

Le due votazioni avranno un peso del 50% ognuna nella determinazione di una classifica delle altre 13 canzoni/Artisti in gara eseguite in Serata.

Al termine della Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 20 canzoni /Artisti in gara, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 13) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 13).

Nella Terza Serata voteranno:

Orchestra del Festival

Verranno votate le interpretazioni-esecuzioni dei brani editi denominati “Canzoni d’Autore” da parte dei 26 Artisti in competizione nella sezione Big. Le votazioni avranno valore per la determinazione di una nuova classifica delle 26 canzoni/Artisti in gara, risultante dalla media tra le percentuali di voto ottenute in Serata dagli Artisti e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti.

Nella Quarta Serata voterà:

Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web

All’esito delle votazioni, verrà stilata dalla Rai una nuova classifica delle 26 canzoni/Artisti in gara, determinata dalla media delle percentuali di voto da queste ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti.

Nella Quinta Serata (Serata Finale) voteranno:

Giuria Demoscopica

Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web

Televoto

I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33%, Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%, Televoto 34%. Al termine verrà stilata una classifica delle 26 canzoni/Artisti determinata dalla media tra le percentuali di voto da queste ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti. Dopo che i risultati di tutte le votazioni precedenti saranno azzerate, avrà luogo una nuova votazione delle 3 (tre) canzoni/Artisti risultate ai primi posti nella suddetta classifica, sempre di:

Giuria Demoscopica

Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web

Televoto

I tre sistemi di votazione avranno sempre un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33%, Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%, Televoto 34%. All’esito di queste ultime votazioni, verrà stilata una nuova classifica delle tre canzoni/Artisti, La canzone/Artista prima in quest’ultima classifica sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2021.

Sanremo 2021 giurie: regolamento Nuove Proposte

Attraverso i tre sistemi di votazione precedentemente citati della Giuria Demoscopica, della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e del Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), si arriverà – progressivamente nelle Prima, Seconda e Quarta Serata, a decretare la canzone/Artista vincitrice della sezione Nuove Proposte di Sanremo 2021.

Nella Prima Serata voteranno:

Giuria Demoscopica

Televoto

Le votazioni avranno un peso del 50% ognuna nella determinazione di una classifica delle 4 canzoni/Artisti in gara eseguite in Serata. Le prime 2 canzoni/Artisti in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.

Nella Seconda Serata voteranno:

Giuria Demoscopica

Televoto

Le votazioni avranno un peso del 50% ognuna nella determinazione di una classifica delle altre 4 canzoni/Artisti in gara eseguite in Serata. Le prime 2 canzoni/Artisti in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.

Nella Quarta Serata voterà:

Giuria Demoscopica

Televoto

Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web

il pubblico tramite Televoto

I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33%, Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Televoto 34%. Le votazioni determineranno una classifica 4 canzoni/Artisti rimaste in competizione ed eseguite in Serata. La canzone/Artista prima in classifica verrà proclamata vincitrice della sezione Nuove Proposte di Sanremo 2021.

