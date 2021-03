“Sto soffrendo con le mie figlie, si stanno abituando a tutto questo”. Colpo di scena durante la conferenza stampa di oggi, 3 marzo 2021, dopo la prima serata di Sanremo: Fiorello lascia l’incontro con i giornalisti in lacrime dopo essersi commosso mentre rispondeva a una domanda.

La stampa gli aveva fatto una domanda sui bambini e i ragazzi che stanno seguendo la didattica a distanza a causa della pandemia di Covid-19. Ieri è stato presentato un Dpcm che prevede la chiusura di tutte le scuole (non solo le superiori, ma anche medie ed elementari, in zona rossa o nelle zone con un’alta incidenza di contagi).

“Ho una figlia adolescente, provo dolore se penso che si sta perdendo le cose più belle della vita”, ha detto Fiorello in conferenza stampa. “Io non vedevo l’ora, quando avevo 14 anni, di andare al cinema con i miei amichetti, di vedere la ragazza della terza C che mi piaceva. Questi sono i momenti belli della vita”.

Adesso la cosa più triste è che io sto guardando i ragazzi e si stanno abituando”, ha aggiunto, con la voce rotta dal pianto. “Si stanno abituando a tutto questo, io vedo mia figlia una ragazzina di 14 anni chiusa in casa e io sto soffrendo con lei. Mia figlia non è più abituata a uscire”. Parlando a cuore aperto, da padre, Fiorenzo si è commosso e subito dopo ha lasciato la conferenza stampa.

