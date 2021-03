Sanremo 2021, i codici televoto per votare i cantanti della seconda serata

Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021? Stasera, mercoledì 3 marzo, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda la seconda puntata della 71esima edizione della kermesse canora che vedrà l’esibizione di altri 13 big (o campioni) e altri 4 giovani (nuove proposte). Vediamo insieme i codici televoto per il Festival di Sanremo 2021:

CAMPIONI

Per i campioni non ci saranno codici televoto stasera dato che a votare sarà solo la giuria Demoscopica. Questo l’ordine di uscita degli artisti:

Orietta Berti

La rappresentante di Lista

Lo Stato Sociale

Bugo

Gaia

Willie Peyote

Malika Ayane

Fulminacci

Extraliscio

Ermal Meta

Gio Evan

Irama

Random

NUOVE PROPOSTE

WrongOnYou: 01

Greta Zuccoli: 02

Davide Shorty: 03

Dellai: 04

Quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2021? Eccoli:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Programma seconda serata

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 (qui sopra i codici televoto) si esibiranno gli altri tredici artisti della sezione Campioni. Come avvenuto ieri, le canzoni saranno votate dalla giuria demoscopica e dal pubblico tramite televoto. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica delle tredici canzoni eseguite in serata. Al termine della serata verrà stilata una classifica generale con tutte le 25 canzoni in competizione, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della prima serata (le prime tredici) e di quelle ottenute nel corso della seconda serata (le altre tredici). Mercoledì si ascolteranno anche le altre quattro canzoni delle Nuove proposte, saranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e verrà stilata una classifica: i due artisti più votati accederanno alla finale, gli altri due verranno eliminati.

Costi

Quali sono i costi per votare tramite Televoto (sopra trovate i codici) i cantanti del Festival di Sanremo 2021 in onda su Rai 1? Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa.

Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre. Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato. L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.

