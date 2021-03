Sanremo 2021, televoto: come si vota, numeri e costi

SANREMO 2021 TELEVOTO – Come si vota per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021? Quali sono i numeri e i costi? Dal 2 al 6 marzo su Rai 1 va in scena la 71esima edizione della kermesse canora che vedrà in gara ben 26 cantanti per la categoria Big o Campioni; e 8 giovani per le Nuove Proposte. In quattro serate su cinque il pubblico da casa sarà chiamato a dire la sua. Come? Votando tramite il Televoto di Sanremo 2021. Per farlo bisognerà chiamare i numeri:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Come si vota

Come si vota per i cantanti del Festival di Sanremo 2021? Semplice: i telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il codice medesimo sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Irideos, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero. Esso si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.001 (otto, nove, quattro, zero, zero, uno), attesa che il messaggio telefonico di risposta pre-registrato richieda di digitare il codice di identificazione della canzone-artista scelti, e digitazione infine del codice a due cifre di identificazione scelto.

Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WIND TRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), iliad e ho.mobile inviando un SMS al numero 475.475.1 (quattro, sette, cinque, quattro, sette, cinque, uno) con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto (o alternativamente utilizzando i seguenti “alias”: a titolo esemplificativo per la canzone-artista indicata con “01” anche: 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01; oppure per la canzone-artista indicata con “20” anche: venti, codice 20, codice20).

Per “Servizio di Televoto” si intende il servizio di Televoto abbinato al programma televisivo “71esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo” attivo con le modalità descritte al presente Regolamento.

Per “Sessione di Televoto” si intende il lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui viene comunicata l’apertura del Televoto ed il momento in cui viene comunicata la chiusura dello stesso, da parte del conduttore e/o attraverso la grafica video. Nel caso in cui sorgesse la necessità Rai Uno potrà – previa comunicazione all’utenza – attivare più sessioni del televoto. Rai-Direzione di Rai Uno ed il Direttore Artistico si riservano comunque la facoltà di modificare per insindacabili esigenze editoriali la modalità delle esibizioni descritte nel presente Regolamento variando il numero, la struttura, il meccanismo e le modalità di votazione e dandone idonea comunicazione al pubblico.

Costi

Quali sono i costi per votare (tramite Televoto) i cantanti del Festival di Sanremo 2021? Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa.

Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato.

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre. Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato. L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.

