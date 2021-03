Sanremo 2021, la classifica e i premi delle Nuove proposte (Giovani) del Festival

SANREMO 2021 CLASSIFICA – Qual è la classifica finale dei Giovani (Nuove Proposte) di Sanremo 2021? Chi è il vincitore? E a chi sono stati assegnati i premi, come il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Come da tradizione, durante la quarta serata del Festival, quella del venerdì, viene proclamato il vincitore delle Nuove Proposte. A votare questa sera sono le tre giurie: televoto al 24%, la giuria demoscopica al 33%, la sala stampa al 33%. Si tratta di una finale tutta al maschile: a contendersi la vittoria sono WrongOnYou, Davide Shorty, Folcast e Gaudiano. Scopriamo insieme il vincitore (chi ha vinto) delle Nuove Proposte di Sanremo 2021, la classifica e i premi.

SANREMO 2021 CLASSIFICA NUOVE PROPOSTE GIOVANI

1 In aggiornamento

2

3

4

Il Premio della Critica Mia Martini va a …. Il premio della Sala Stampa Lucio Dalla va a …

Anticipazioni e ospiti stasera

Abbiamo visto la classifica e i premi delle Nuove proposte di Sanremo 2021, ma chi sono gli ospiti e quali le anticipazioni? Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2021 si esibiranno tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute venerdì e quelle ottenute nelle serate precedenti. Tra gli ospiti di stasera Beatrice Venezi, Matilde Gioli, Mahmood, Alessandra Amoroso ed Emma.

Sanremo 2021, streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, l’abito di Alessandra Amoroso al Festival: look, stilista, vestito Sanremo 2021, gli abiti dei Maneskin per la quarta serata del Festival: stilista, look Sanremo 2021, chi è il vincitore delle Nuove proposte (Giovani) del Festival