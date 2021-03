Sanremo 2021, la classifica generale dopo la quarta serata del Festival

SANREMO 2021 CLASSIFICA – Qual è la classifica generale dopo la quarta serata del Festival di Sanremo 2021? Al termine della serata di oggi, 5 marzo 2021, Amadeus ha letto prima la classifica di questo venerdì determinata dal voto della Sala stampa, e poi la classifica generale data dalla somma dei voti delle precedenti serate. In particolare è stata letta la top ten. Oggi inoltre è stato decretato il vincitore dei Giovani, Gaudiano. Ecco la classifica di stasera.

CLASSIFICA GENERALE QUARTA SERATA SANREMO 2021

1 Ermal Meta

2 Willie Peyote

3 Arisa

4 Annalisa

5 Maneskin

6 Irama

7 La rappresentante di lista

8 Colapesce-Dimartino

9 Malika Ayane

10 Noemi

Regolamento quarta serata

Qual è il regolamento e il programma della quarta serata del Festival di Sanremo 2021 in programma oggi, venerdì 5 marzo 2021? La 71esima edizione del festival della canzone italiana arriva al giorno della finale dei giovani. Scopriremo quindi chi sarà il campione delle Nuove proposte. Inoltre ascolteremo tutte le 26 canzoni dei Big in gara. Una serata dunque decisiva e molto lunga. Ma chi vota e come nella quarta serata del 5 marzo? Ecco il regolamento ufficiale di stasera e il programma.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2021 si esibiranno tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute venerdì e quelle ottenute nelle serate precedenti. Nel corso della serata di venerdì ci sarà anche la finale delle Nuove proposte: si ascolteranno le quattro canzoni rimaste in gara che verranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica dei quattro brani finalisti e la prima in classifica verrà proclamata vincitrice della sezione Nuove Proposte.

