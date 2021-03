Sanremo 2021, gli abiti di Amadeus per la seconda serata del Festival

Quali sono gli abiti che Amadeus ha scelto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021? Così come per lo scorso anno, anche per questa 71esima edizione il conduttore, nonché direttore artistico della kermesse, ha scelto di indossare giacche e completi dello stilista Gai Mattiolo. Di seguito gli abiti indossati da Amadeus durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021:

Lo stilista degli abiti di Amadeus

Qual è lo stilista di Amadeus per il Festival di Sanremo? A vestire il presentatore della kermesse canora è – come lo scorso anno – Gai Mattiolo.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli abiti di Amadeus per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021, ma dove seguire la kermesse canora in diretta tv e live streaming? Le restati quattro serate della manifestazione andranno in onda dal 3 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

