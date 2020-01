Sanremo 2020, tutte le presentatrici che accompagneranno Amadeus al Festival

Amadeus ha trovato ufficialmente le sue nove donne, nove presentatrici che lo accompagneranno dal 4 all’8 febbraio 2020 sul palco dell’Ariston per animare le serate del Festival di Sanremo 2020.

A dare l’esclusiva è stato TV Sorrisi e Canzoni. Dopo le varie indiscrezioni, finalmente l’ufficialità.

Sanremo 2020, le presentatrici di Amadeus

Il direttore artistico vanterà di nove donne al suo fianco, divise di serata in serata, pronte ad animare il palco dell’Ariston.

Tra le prime conferme arriva Antonella Clerici, volto storico della Rai che ha già dato prova di sapersi muovere sul palco dell’Ariston: nel 2005, presentò con Paolo Bonolis il Festival e poi l’ha fatto anche da sola, nel 2010.

Un altro gradito ritorno a Sanremo è Diletta Leotta, la conduttrice ben nota agli appassionati di Dazn.

Al fianco di Amadeus per quest Sanremo vedremo anche Rula Jebreal, la cui presenza al Festival ha scatenato tantissime polemiche prima ancora dell’ufficialità.

Sanremo 2020, la Venier condurrà la serata finale

E ancora sul palco arriverà Sabrina Salerno, le giornaliste del TG1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, la modella Georgina Rodriguez, conosciuta dalla cronaca rosa per via del suo legame sentimentale con Cristiano Rolando e infine l’influencer Francesca Sofia Novello, a sua volta la dolce metà di Valentino Rossi.

E, dulcis in fundo, per l’ultima serata di Sanremo Amadeus ha puntato in grande, con Mara Venier al suo fianco. È stato proprio il direttore artistico a dare l’annuncio in diretta radiofonica, durante la puntata di “Chiamate Mara 3131”.

Rivolgendosi proprio alla Venier, Amadeus ha dichiarato: “Ti voglio vicino a me sabato sera voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessun’altra”.

Niente Chiara Ferragni, dunque. Ma non erano dieci in origine? Mancherebbe una presentatrice all’appello che, secondo Blogo, sarebbe Elisabetta Gregoraci.