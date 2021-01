SanPa: chi sono i protagonisti (“cast”) della docu-serie su San Patrignano

Chi sono i protagonisti (cast) di SanPa, le persone intervistate per il documentario su San Patrignano in onda su Netflix? Per SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano sono stati recuperate testimonianze e immagini di repertorio e intervistati diversi ex ospiti della struttura e persone che hanno lavorato o avuto contatti diretti con Vincenzo Muccioli che nel 1978, a Coriano, in provincia di Rimini, diede vita alla famosa comunità. Ma vediamo insieme chi sono i protagonisti di SanPa, il “cast” della docu-serie.

SanPa: i protagonisti

Tra le persone intervistate figura Andrea Muccioli, figlio di Vincenzo, che dopo la morte del padre è stato a capo della comunità dal 1995 al 2011; Antonio Boschini, ex tossico e ospite di SanPa, divenuto medico e rimasto a tutt’oggi a collaborare nella comunità come responsabile terapeutico; il giudice Vincenzo Andreucci; Leonardo Montecchi, responsabile del Sert di Rimini; Sergio Pierini, ex sindaco di Coriano; il giornalista Luciano Nigro; Red Ronnie, conduttore televisivo molto vicino alla comunità di San Patrignano ed amico di Vincenzo Muccioli; due ex tossici-ospiti di San Patrignano, Fabio Mini e Antonella De Stefani; e altri due ex tossici e ospiti di SanPa, che sono divenuti anche due stretti collaboratori di Vincenzo Muccioli: Fabio Cantelli e Walter Delogu.

Regia e produzione

La serie tv documentaristica realizzata da Netflix è stata prodotta e sviluppata da Gianluca Neri, scritta da Carlo Gabardini, Gianluca Neri e Paolo Bernardelli con la regia di Cosima Spender, la supervisione al montaggio di Valerio Bonelli, le musiche di Eduardo Aram, e la direzione della fotografia di Diego Romero.

Streaming e tv

Abbiamo visto i protagonisti di SanPa, ma dove vedere il documentario in tv e live streaming? La docu-serie, al momento (gennaio 2021) non è visibile in chiaro (gratis) in tv, ma solo sulla piattaforma streaming a pagamento Netflix. Per accedervi bisogna andare sul sito e sottoscrivere un abbonamento (presenti spesso promozioni o periodi di prova). È possibile accedere a Netflix da pc, tablet, smartphone e smart-tv.

Leggi anche: 1. “Così è nata la mia SanPa”: parla Gianluca Neri, ideatore della docu-serie su San Patrignano / 2. Asta fra otto case editrici per l’autobiografia di Fabio Cantelli, l’intellettuale di Sanpa

