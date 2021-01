SanPa: quante puntate e durata del documentario su San Patrignano

Da quante puntate è composto il documentario SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano, la serie in onda su Netflix, prodotta e sviluppata da Gianluca Neri? In tutto sono cinque gli episodi dalla docu-serie: “nascita”, “crescita”, “fama”, “declino” e “caduta”. Attraverso testimonianze e immagini di repertorio, la docu-serie racconta la controversa storia della comunità di recupero di San Patrignano fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978, a Coriano, in provincia di Rimini. La docu-serie è stata realizzata attraverso 180 ore di interviste e con le immagini tratte da 51 differenti archivi per ricostruire la storia in modo fattuale e accurato.

Durata

Abbiamo visto da quante puntate è composta SanPa, ma quanto dura ogni puntata (episodio)? I cinque episodi hanno durate differenti si va dai 56 ai 64 minuti. Come detto, la docu-serie è visibile su Netflix, la piattaforma streaming a pagamento e visibile su pc, tablet, smartphone e smartv.

Polemiche

Il documentario è stato criticato duramente dalla comunità di San Patrignano. La comunità si è dissociata con un comunicato stampa definendo tendenziosa e parziale la docuserie. Anche il figlio di Paolo Villaggio, Piero Villaggio, ospite dal 1984 al 1987 a San Patrignano, ha dichiarato di essere molto deluso dalla linea scelta dalla serie tv. L’autore Carlo Gabardini ha dichiarato al Corriere della Sera: “Mi addolora il giudizio dato dalla comunità, ma non mi sarei aspettato certo non ci fossero obiezioni. Se San Patrignano ci avesse riempito di lodi dicendoci “Grazie, avete realizzato uno splendido spot per le nostre convention”, sarei stato molto preoccupato. La nostra idea era, appunto, realizzare un prodotto documentaristico, raccontando la storia nella sua complessità, non compiacere una delle mille parti in causa che saranno sempre scontente. Quella che abbiamo voluto proporre è una storia più grande. Una storia che aveva bisogno di essere raccontata, ed era doveroso riportare anche nei confronti di quanti ne sono stati protagonisti”.

Leggi anche: 1. “Così è nata la mia SanPa”: parla Gianluca Neri, ideatore della docu-serie su San Patrignano / 2. Asta fra otto case editrici per l’autobiografia di Fabio Cantelli, l’intellettuale di Sanpa

