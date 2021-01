SanPa streaming live e diretta tv: dove vedere la docu-serie su San Patrignano

SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano è una serie tv documentaristica realizzata da Netflix, prodotta e sviluppata da Gianluca Neri, scritta da Carlo Gabardini, Gianluca Neri e Paolo Bernardelli con la regia di Cosima Spender, la supervisione al montaggio di Valerio Bonelli, le musiche di Eduardo Aram, e la direzione della fotografia di Diego Romero. Dove vedere SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Streaming e tv

La docu-serie, al momento (gennaio 2021) non è visibile in chiaro (gratis) in tv, ma solo sulla piattaforma streaming a pagamento Netflix. Per accedervi bisogna andare sul sito e sottoscrivere un abbonamento (presenti spesso promozioni o periodi di prova). È possibile accedere a Netflix da pc, tablet, smartphone e smart-tv.

Di cosa parla

Attraverso testimonianze e immagini di repertorio, la docu-serie in 5 episodi (puntate) racconta la controversa storia della comunità di recupero di San Patrignano fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978, a Coriano, in provincia di Rimini. La docu-serie è stata realizzata attraverso 180 ore di interviste e con le immagini tratte da 51 differenti archivi per ricostruire la storia in modo fattuale e accurato.

Leggi anche: 1. “Così è nata la mia SanPa”: parla Gianluca Neri, ideatore della docu-serie su San Patrignano / 2. Asta fra otto case editrici per l’autobiografia di Fabio Cantelli, l’intellettuale di Sanpa

Potrebbero interessarti Vita in Diretta, l’inviata fa il dito medio durante il collegamento. La reazione di Alberto Matano SanPa: chi sono i protagonisti (“cast”) della docu-serie su San Patrignano SanPa: quante puntate e durata del documentario su San Patrignano