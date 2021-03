Sandra Milo: “Ho appena fatto il vaccino, non respiro più”. Ma era uno scherzo. Geppi Cucciari furiosa

Sandra Milo fine malore: “Ho appena fatto il vaccino, non respiro più”. Geppi Cucciari furiosa

Sandra Milo oggi è stata ospite in collegamento a Un giorno da pecora, il programma di Radio1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. E proprio nella giornata dedicata alle vittime del Covid l’attrice ha raccontato la sua esperienza con il vaccino. “Sto bene – ha esordito Sandra – oggi ho fatto la seconda dose di vaccino. Mi batte il cuore un po’ più velocemente… Oddio non respiro, non respiro”. Sandra Milo sta fingendo ma i conduttori non lo sanno. E preoccupati, chiedono se la figlia è lì con lei per aiutarla, ma l’attrice continua a simulare un malore. Geppi Cucciari e Giorgio Lauro chiedono allora alla regia di rintracciare la figlia.

A quel punto Sandra Milo scoppia in una risata e dice: “Ci siete cascati”. Era uno scherzo. Brutto. Geppi Cucciari, allibita, si infuria e in diretta dice: “Ma deficente”. E così in un momento di confusione per la questione legata al vaccino AstraZeneca l’attrice ha deciso di fare ironia sul siero anti-Covid e la conduttrice (giustamente) l’ha redarguita.

Leggi anche: Invece di allarmarvi, chiedetevi a chi conviene se il vaccino AstraZeneca viene sospeso (di Luca Telese)

Potrebbero interessarti Ascolti tv giovedì 18 marzo: Carosello Carosone, L’Isola dei Famosi, Dritto e Rovescio Isola dei Famosi 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi Isola dei Famosi 2021, nomination: i nominati di oggi, 18 marzo