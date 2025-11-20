Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui: anni, età, lavoro, Instagram

Samira Lui è la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, il fortunato quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e campione d’ascolti. Molti la conoscono da tempo, per essere stata anche professoressa a L’Eredità. Ma chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui? Luigi ha 27 anni e lavora come concierge di lusso e modello. I due sono una coppia da 7 anni, vivono la loro vita privata lontano dai riflettori e sognano di costruire un futuro insieme.

Si occupa di organizzare esperienze esclusive per clienti vip e personaggi noti, in particolare del noleggio di yacht di lusso, ville e jets. Si sposta spesso per lavoro tra l’Italia, in particolare Milano, Capri e Porto Cervo, e Formentera, Ibiza, Mykonos e St.Tropez.

“Ci siamo conosciuti a Formentera: io ero in vacanza, lui organizzava eventi”, ha raccontato la showgirl al settimanale Oggi: “È stato un colpo di fulmine: era giugno, sarei dovuta rimanere una settimana, sono rimasta lì tutta l’estate”. Un rapporto basato sul rispetto reciproco e soprattutto grande sentimento: “È un ragazzo d’oro, mi fa sentire amata, mi fa ridere. Tra di noi c’è rispetto, mai gelosia né possessività”, ha confidato ancora Samira certa che sia proprio Luigi l’uomo che diventerà suo marito e il padre dei suoi figli.

“La persona che sposerò penso di averla trovata, anzi ne sono sicura”, ha aggiunto la co-conduttrice de La ruota della Fortuna: “Potremo sposarci anche adesso, ma diamo priorità ad altri aspetti della vita, voglio fare le cose in ordine. Anche perché quando avrò dei figli voglio essere una madre presente”. I due sono molto attivi sui social, e postano spesso foto di coppia. “Guardiamo insieme quel punto fisso, il matrimonio. Sono tanti obiettivi, anche piccoli, ma insieme”, ha detto Samira Lui a Verissimo parlando del suo fidanzato.