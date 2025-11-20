Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui: anni, età, lavoro, Instagram

Samira Lui è la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, il fortunato quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e campione d’ascolti. Molti la conoscono da tempo, per essere stata anche professoressa a L’Eredità. Ma chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui? Luigi ha 27 anni e lavora come concierge di lusso e modello. I due sono una coppia da 7 anni, vivono la loro vita privata lontano dai riflettori e sognano di costruire un futuro insieme.

Si occupa di organizzare esperienze esclusive per clienti vip e personaggi noti, in particolare del noleggio di yacht di lusso, ville e jets. Si sposta spesso per lavoro tra l’Italia, in particolare Milano, Capri e Porto Cervo, e Formentera, Ibiza, Mykonos e St.Tropez.

“Ci siamo conosciuti a Formentera: io ero in vacanza, lui organizzava eventi”, ha raccontato la showgirl al settimanale Oggi: “È stato un colpo di fulmine: era giugno, sarei dovuta rimanere una settimana, sono rimasta lì tutta l’estate”. Un rapporto basato sul rispetto reciproco e soprattutto grande sentimento: “È un ragazzo d’oro, mi fa sentire amata, mi fa ridere. Tra di noi c’è rispetto, mai gelosia né possessività”, ha confidato ancora Samira certa che sia proprio Luigi l’uomo che diventerà suo marito e il padre dei suoi figli.

“La persona che sposerò penso di averla trovata, anzi ne sono sicura”, ha aggiunto la co-conduttrice de La ruota della Fortuna: “Potremo sposarci anche adesso, ma diamo priorità ad altri aspetti della vita, voglio fare le cose in ordine. Anche perché quando avrò dei figli voglio essere una madre presente”. I due sono molto attivi sui social, e postano spesso foto di coppia. “Guardiamo insieme quel punto fisso, il matrimonio. Sono tanti obiettivi, anche piccoli, ma insieme”, ha detto Samira Lui a Verissimo parlando del suo fidanzato.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Vita in diretta non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo
Musica / Manuel Agnelli: “X Factor? Mi hanno pagato un sacco per essere lo stro**o che sono”
TV / Ascolti tv giovedì 20 novembre: Un professore 3, La ruota dei campioni, Piazzapulita
Ti potrebbe interessare
TV / Vita in diretta non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo
Musica / Manuel Agnelli: “X Factor? Mi hanno pagato un sacco per essere lo stro**o che sono”
TV / Ascolti tv giovedì 20 novembre: Un professore 3, La ruota dei campioni, Piazzapulita
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 20 novembre 2025
TV / Un professore 3: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 novembre 2025
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 20 novembre 2025
TV / Codice Unlocked: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5
TV / Un professore 3: quante puntate, durata e quando finisce la serie
Ricerca