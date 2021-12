Chi è Samia, la cantante in gara a Sanremo giovani 2021

Chi è Samia, la cantante in gara a Sanremo giovani 2021 con la canzone “Fammi respirare”? Samia, nata nello Yemen, di origini somale e yemenite, trasferitasi in Italia a soli 4 mesi e adottata, all’età di 3 anni, da quella che oggi è la sua famiglia. Sulla sua vita e carriera non si hanno tante altre notizie. Lei però in vista della partecipazione alla gara di stasera ha parlato ai microfoni di Soundsblog. “Fammi respirare? Possiamo dire che è una canzone d’amore però il focus è proprio questo, l’amore che dà respiro, un amore che lascia spazio, che fa respirare, una cosa fondamentale in qualsiasi relazione, non soltanto relazioni amorose, un amore che chiede semplicemente di respirare, “lasciami il tempo, lasciami lo spazio”, perché quando si ha un po’ di pausa, si riesce anche a ragionare con più lucidità sulle cose e questo è importante. Io, ad esempio, sono una persona molto impulsiva e, quindi, spesso chiedo in primis a me stessa di respirare perché, nel respiro, ritrovi te stessa”. Poi ancora: “Per me, la musica è estremamente terapeutica, più la riscopri, più è cosi, mi salva dall’ansia, dalla frenesia, dalla mia pazzia! So dove posso canalizzarla, questa follia, ed è la cosa più bella del mondo perché se uno manifestasse la propria pazzia parlando per strada, non va bene e, invece, con le canzoni, lo puoi fare! E allora io scrivo le canzoni!” Stasera l’avventura a Sanremo giovani 2021. Come andrà?

