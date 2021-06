Salvini vorrebbe Giletti a Mediaset, ma lui tratta il rinnovo del contratto con La7

Addio o arrivederci? Al momento nessuno lo sa, sta di fatto che le parole di Massimo Giletti pronunciate domenica sera al termina dell’ultima puntata di Non è l’Arena hanno fatto molto rumore: “Questa è stata l’ultima puntata di Non è l’Arena. Sono stati quattro anni straordinari vissuti qui su La7. Vi auguro una felice estate. Ad maiora. Grazie” ha detto Giletti congedandosi dal pubblico mentre in sottofondo partiva un passaggio del brano di Vasco Rossi Un mondo migliore: “Non è facile pensare di andar via/E portarsi dietro la malinconia”.

Insomma, torniamo alla domanda iniziale: addio o arrivederci? Fonti molto ben informate spiegano a TPI che le trattative con Cairo per il rinnovo del contratto sono già in corso. Nelle scorse settimane però si erano sparse voci di un possibile approdo del giornalista a Rai 2, rete che non disdegnerebbe il ritorno in Rai del “figliol prodigo”.

Ma al momento i massimi vertici della rete fanno sapere a TPI che le possibilità di super Max di approdare dalle loro parti sono pari a zero tanto più che nemmeno se ne è mai parlato. Nulla più di semplici suggestioni, insomma. D’altra parte lo stesso Giletti è entusiasta del suo rapporto con Cairo: “Le battaglie politiche che sto facendo qui non avrei mai potuto farle in Rai. Non ho mai avuto pressioni né dal direttore, né dall’editore. A La7 porto avanti la mia lotta alla sottocultura che amplifica la mafiosità” disse nel corso di un’intervista il giornalista che adesso vive sotto scorta dopo le minacce di un boss mafioso.

Però, c’è sempre un però: perchè se dovesse lasciare ambienti molto bene informati sono pronti a scommettere che la sua destinazione non sarebbe la Rai bensì Mediaset. Cologno Monzese, infatti, avrà la necessità di sostituire Barbara D’Urso la domenica sera. Chi meglio di Giletti potrebbe prenderne il posto per rinvigorire gli ascolti della prima serata? Insomma, più che in casa Rai per capire il destino di Massimo Giletti se mai dovesse lasciare La7 forse sarebbe il caso di dare una sbirciatina dalle parti di Mediaset.

La soluzione sarebbe fortemente caldeggiata da Matteo Salvini, grande estimatore di Giletti e alleato, sempre più stretto, di Silvio Berlusconi. Insomma, Giletti a Mediaset potrebbe diventare il suggello del nascituro partitone unico di centrodestra.

Intanto, restando sempre in casa Berlusconi, dopo l’arrivo di Minzolini al Giornale, ci saranno novità anche per quanto riguarda l’informazione del piccolo schermo: Quarta Repubblica di Nicola Porro allungherà fino a lunedì 19 luglio (non più 5 luglio). Dritto e Rovescio chiuderà giovedì 1 luglio (doveva chiudere Giovedì 17 giugno). Le storie di Quarto Grado andranno avanti tutti i venerdì fino al 23 luglio. Zona Bianca andrà avanti tutti i mercoledì anche ad agosto. Barbara Palombelli andrà in onda fino al 18 giugno (tutta l’estate ci sarà veronica Gentili) e riprenderà lunedì 13 settembre.