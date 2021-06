Ora è ufficiale: Augusto Minzolini è il nuovo direttore del Giornale

Come anticipato su TPI nei giorni scorsi, Augusto Minzolini aveva superato tutti gli altri pretendenti ed era in pole position per la direzione del Giornale. E adesso, dopo settimane di incertezza e un tam tam di possibili candidati, l’editore Paolo Berlusconi ha sciolto la riserva proprio in queste ore: il successore di Alessandro Sallusti al quotidiano fondato da Indro Montanelli sarà l’ex direttore del Tg1 ed ex parlamentare di Forza Italia, Augusto Minzolini.

La notizia è stata appena comunicata al Comitato di Redazione de Il Giornale. Lo stesso CdR che nei giorni scorsi aveva rivolto al direttore ancora da scegliere un aut aut: “Ti aspetta un compito impegnativo perché questa testata ha un patrimonio da difendere”. Minzolini sarà alla guida del Giornale dal prossimo 21 giugno.