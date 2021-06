Chi sarà il nuovo direttore de Il Giornale? In questi giorni si decide, ecco due ipotesi

Sono giorni decisivi per la nomina del successore di Alessandro Sallusti a Il Giornale, dopo l’abbandono che lo ha portato alla direzione di Libero. Il quotidiano di via Negri, che esce sotto la firma di Livio Caputo, sta per concludere l’interregno e avere il suo nuovo direttore. La fumata bianca, spiegano fonti vicinissime al dossier, potrebbe arrivare a breve.

Numerosi i candidati presi in esame negli ultimi tempi, senza contare poi che sulla scrivania di casa Berlusconi sono pervenute persino delle manifestazione d’interesse per l’acquisto del giornale fondato da Indro Montanelli.

Nelle scorse settimane, Michele Brambilla, attualmente alla guida del Quotidiano Nazionale, aveva declinato l’offerta di dirigere Il Giornale, mentre molto si era parlato di Nicola Porro, vicedirettore e conduttore tv di Quarta Repubblica, su ReteQuattro. Ipotesi, peraltro, che tutt’ora rimane in piedi.

Con il ritorno in pista a tempo pieno del Cavaliere, però, nei palazzi milanesi il tam tam dà in grande ascesa un nome molto conosciuto alla politica: quello di Augusto Minzolini, già parlamentare di Forza Italia, per anni a La Stampa e già direttore del Tg1.