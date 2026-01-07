Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Safe: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Safe: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Safe, film del 2012 diretto da Boaz Yakin con protagonista Jason Statham. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Luke Wright è un ex agente speciale della NYPD che per mantenere la famiglia partecipa a incontri di arti marziali miste di seconda categoria. Chiamato a prender parte a un combattimento truccato, Luke si rifiuta di rispettare gli ordini che gli vengono impartiti, scontrandosi con un potente boss della mafia russa che, per vendetta, gli uccide la moglie e lo costringe a una vita solitaria e in fuga. Luke inizia così a vivere senza fissa dimora nascondendosi fra i barboni delle strade newyorkesi. Nel frattempo però, una bambina cinese dotata di capacità intellettive particolari, Mei, viene ingannata e rapita dalla mafia cinese che vuole sfruttare le doti matematiche della bambina per gestire conti e operazioni senza destare sospetti e lasciare tracce alle famiglie nemiche, cosa che avverrebbe utilizzando i computer.

Anche la mafia russa scopre le doti della ragazzina e fa di tutto per uccidere i cinesi e rapire Mei, che tuttavia riesce a scappare per poi venire salvata da Luke, a cui Mei involontariamente ha impedito di togliersi la vita. L’ex agente fa di tutto per proteggerla, arrivando a dare ad Alex Rosen, suo rivale, centinaia di migliaia di dollari purché gli riconsegni la ragazzina salva. Alla fine Luke ed Alex stanno per confrontarsi in un feroce e cruento scontro, ma Mei spara ad Alex bloccando il combattimento fra i due e consentendo a Luke di avere la meglio. Luke riesce quindi ad ucciderlo e può finalmente scappare con la bambina in un luogo sicuro dove nessuno potrà più trovarli.

Safe: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Safe, ma qual è il cast completo del film su Italia 1 stasera? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jason Statham: Luke Wright
  • Catherine Chang: Mei
  • Robert John Burke: capitano Wolf
  • James Hong: Han Jiao
  • Anson Mount: Alex Rosen
  • Chris Sarandon: Sindaco Tremello
  • Sándor Técsy: Emile Docheski
  • Joseph Sikora: Vassily Docheski
  • Igor’ Žižikin: Chemyakin
  • Reggie Lee: Quan Chang
  • James Colby: Detective Mears
  • Matt O’Toole: Detective Lasky
  • Jack Gwaltney: Detective Reddick
  • Barry Bradford: Detective Benoit
  • Jay Giannone: Detective Kolfax

Streaming e tv

Dove vedere Safe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
