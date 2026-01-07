Safe: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Safe, film del 2012 diretto da Boaz Yakin con protagonista Jason Statham. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Luke Wright è un ex agente speciale della NYPD che per mantenere la famiglia partecipa a incontri di arti marziali miste di seconda categoria. Chiamato a prender parte a un combattimento truccato, Luke si rifiuta di rispettare gli ordini che gli vengono impartiti, scontrandosi con un potente boss della mafia russa che, per vendetta, gli uccide la moglie e lo costringe a una vita solitaria e in fuga. Luke inizia così a vivere senza fissa dimora nascondendosi fra i barboni delle strade newyorkesi. Nel frattempo però, una bambina cinese dotata di capacità intellettive particolari, Mei, viene ingannata e rapita dalla mafia cinese che vuole sfruttare le doti matematiche della bambina per gestire conti e operazioni senza destare sospetti e lasciare tracce alle famiglie nemiche, cosa che avverrebbe utilizzando i computer.

Anche la mafia russa scopre le doti della ragazzina e fa di tutto per uccidere i cinesi e rapire Mei, che tuttavia riesce a scappare per poi venire salvata da Luke, a cui Mei involontariamente ha impedito di togliersi la vita. L’ex agente fa di tutto per proteggerla, arrivando a dare ad Alex Rosen, suo rivale, centinaia di migliaia di dollari purché gli riconsegni la ragazzina salva. Alla fine Luke ed Alex stanno per confrontarsi in un feroce e cruento scontro, ma Mei spara ad Alex bloccando il combattimento fra i due e consentendo a Luke di avere la meglio. Luke riesce quindi ad ucciderlo e può finalmente scappare con la bambina in un luogo sicuro dove nessuno potrà più trovarli.

Safe: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Safe, ma qual è il cast completo del film su Italia 1 stasera? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Luke Wright

Catherine Chang: Mei

Robert John Burke: capitano Wolf

James Hong: Han Jiao

Anson Mount: Alex Rosen

Chris Sarandon: Sindaco Tremello

Sándor Técsy: Emile Docheski

Joseph Sikora: Vassily Docheski

Igor’ Žižikin: Chemyakin

Reggie Lee: Quan Chang

James Colby: Detective Mears

Matt O’Toole: Detective Lasky

Jack Gwaltney: Detective Reddick

Barry Bradford: Detective Benoit

Jay Giannone: Detective Kolfax

Streaming e tv

Dove vedere Safe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.