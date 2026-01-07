Safe: tutto quello che c’è da sapere sul film
Safe: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Safe, film del 2012 diretto da Boaz Yakin con protagonista Jason Statham. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Luke Wright è un ex agente speciale della NYPD che per mantenere la famiglia partecipa a incontri di arti marziali miste di seconda categoria. Chiamato a prender parte a un combattimento truccato, Luke si rifiuta di rispettare gli ordini che gli vengono impartiti, scontrandosi con un potente boss della mafia russa che, per vendetta, gli uccide la moglie e lo costringe a una vita solitaria e in fuga. Luke inizia così a vivere senza fissa dimora nascondendosi fra i barboni delle strade newyorkesi. Nel frattempo però, una bambina cinese dotata di capacità intellettive particolari, Mei, viene ingannata e rapita dalla mafia cinese che vuole sfruttare le doti matematiche della bambina per gestire conti e operazioni senza destare sospetti e lasciare tracce alle famiglie nemiche, cosa che avverrebbe utilizzando i computer.
Anche la mafia russa scopre le doti della ragazzina e fa di tutto per uccidere i cinesi e rapire Mei, che tuttavia riesce a scappare per poi venire salvata da Luke, a cui Mei involontariamente ha impedito di togliersi la vita. L’ex agente fa di tutto per proteggerla, arrivando a dare ad Alex Rosen, suo rivale, centinaia di migliaia di dollari purché gli riconsegni la ragazzina salva. Alla fine Luke ed Alex stanno per confrontarsi in un feroce e cruento scontro, ma Mei spara ad Alex bloccando il combattimento fra i due e consentendo a Luke di avere la meglio. Luke riesce quindi ad ucciderlo e può finalmente scappare con la bambina in un luogo sicuro dove nessuno potrà più trovarli.
Safe: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Safe, ma qual è il cast completo del film su Italia 1 stasera? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Jason Statham: Luke Wright
- Catherine Chang: Mei
- Robert John Burke: capitano Wolf
- James Hong: Han Jiao
- Anson Mount: Alex Rosen
- Chris Sarandon: Sindaco Tremello
- Sándor Técsy: Emile Docheski
- Joseph Sikora: Vassily Docheski
- Igor’ Žižikin: Chemyakin
- Reggie Lee: Quan Chang
- James Colby: Detective Mears
- Matt O’Toole: Detective Lasky
- Jack Gwaltney: Detective Reddick
- Barry Bradford: Detective Benoit
- Jay Giannone: Detective Kolfax
Streaming e tv
Dove vedere Safe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.