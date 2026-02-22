Icona app
TV

Safe House – Nessuno è al sicuro: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Safe House – Nessuno è al sicuro: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Safe House – Nessuno è al sicuro, film d’azione del 2012 diretto da Daniel Espinosa e con protagonisti Denzel Washington e Ryan Reynolds. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tobin Frost (Denzel Washington) ha eluso la cattura per oltre un decennio. Ex agente dell’Intelligence, ha rinunciato alla sua attività per tradire il governo americano e vendere i segreti militari in suo possesso al miglior offerente, provocando danni incommensurabili. Una volta catturato, Frost ha promesso la rivelazione di un segreto e, per metterlo al sicuro, gli Stati Uniti lo trasferiscono in una casa protetta che si trova a Cape Town, in Sud Africa. Un gruppo di mercenari riesce però a raggiungere la residenza e distruggerla. Per scoprire chi siano i responsabili di tale attacco e capire di chi fidarsi o meno, Frost si ritrova costretto a scappare in compagnia dell’agente Matt Weston (Ryan Reynolds), sua guardia, trasferito da poco in Sud Africa e deciso a dimostrare tutto il suo valore.

Safe House – Nessuno è al sicuro: il cast

Abbiamo visto la trama di Safe House – Nessuno è al sicuro, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Denzel Washington: Tobin Frost
  • Ryan Reynolds: Matt Weston
  • Vera Farmiga: Catherine Linklater
  • Brendan Gleeson: David Barlow
  • Sam Shepard: Harlan Whitford
  • Rubén Blades: Carlos Villar
  • Nora Arnezeder: Ana Moreau
  • Robert Patrick: Daniel Kiefer
  • Liam Cunningham: Alec Wade
  • Joel Kinnaman: Keller
  • Fares Fares: Vargas
  • Sebastian Roché: Heissler

Streaming e tv

Dove vedere Safe House – Nessuno è al sicuro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 22 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca