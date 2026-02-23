Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Run All Night – Una notte per sopravvivere: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Liam Neeson. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Run All Night – Una notte per sopravvivere: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Run All Night – Una notte per sopravvivere, film del 2015 diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Liam Neeson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jimmy Conlon è un ex killer di origini irlandesi tormentato da innumerevoli sensi di colpa che cerca inutilmente di annegare nell’alcool. Il figlio Mike, autista di limousine ed ex pugile professionista, non vuole avere nulla a che fare col padre nel tentativo di creare per sé e la propria famiglia una vita perbene. Il destino li riunirà quando Mike diverrà involontariamente un testimone scomodo dopo aver assistito ad un omicidio compiuto da Danny, il figlio criminale e tossicodipendente del boss irlandese Shawn Maguire. Shawn è anche il capo di Jimmy e suo amico fraterno: entrambi appartengono ad una generazione entrata nel crimine più per mancanza di alternative che per scelta ed entrambi sono legati ad un codice d’onore che la generazione dei loro figli ignora o disprezza ma che loro malgrado verrà compromesso quando Jimmy sarà costretto a uccidere Danny per salvare la vita a Mike.

Run All Night – Una notte per sopravvivere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Run All Night – Una notte per sopravvivere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Liam Neeson: Jimmy Conlon
  • Joel Kinnaman: Mike Conlon
  • Ed Harris: Shawn Maguire
  • Génesis Rodríguez: Gabriela Conlon
  • Boyd Holbrook: Danny Maguire
  • Vincent D’Onofrio: Detective Harding
  • Common: Andrew Price
  • Bruce McGill: Pat Mullen
  • Holt McCallany: Frank
  • Malcolm Goodwin: Colston
  • Beau Knapp: Kenan Boyle
  • Nick Nolte: Eddie Conlon
  • Lois Smith: Margaret Conlon
  • Carrington Meyer: Lily Conlon
  • Daniel Stewart Sherman: Brendan
  • Radivoje Bukvic: Victor Grezda
  • Aubrey Jospeh: Curtis “Legs” Banksy
  • Dan Domingues: Zio Ricky
  • James Martinez: Det. Torres
  • Giulia Cicciari: Catelyn

Streaming e tv

Dove vedere Run All Night – Una notte per sopravvivere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 23 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026
TV / Chi era Eugenio Monti, il campione olimpico di bob la cui storia vera è raccontata nel film Rosso Volante su Rai 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026
TV / Chi era Eugenio Monti, il campione olimpico di bob la cui storia vera è raccontata nel film Rosso Volante su Rai 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere “il meglio di”
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) de “il meglio di”
TV / Rosso Volante: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Dirty dancing: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Carlo Conti: "Io meloniano? Sono un uomo libero di fare il mio lavoro"
Spettacoli / Lucio Presta: "Amadeus è andato a sbattere, Paolo Bonolis mi manca"
Spettacoli / Giorgia Meloni smentisce la sua presenza a Sanremo: “Notizia totalmente inventata”
Ricerca