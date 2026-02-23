Run All Night – Una notte per sopravvivere: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Run All Night – Una notte per sopravvivere, film del 2015 diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Liam Neeson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jimmy Conlon è un ex killer di origini irlandesi tormentato da innumerevoli sensi di colpa che cerca inutilmente di annegare nell’alcool. Il figlio Mike, autista di limousine ed ex pugile professionista, non vuole avere nulla a che fare col padre nel tentativo di creare per sé e la propria famiglia una vita perbene. Il destino li riunirà quando Mike diverrà involontariamente un testimone scomodo dopo aver assistito ad un omicidio compiuto da Danny, il figlio criminale e tossicodipendente del boss irlandese Shawn Maguire. Shawn è anche il capo di Jimmy e suo amico fraterno: entrambi appartengono ad una generazione entrata nel crimine più per mancanza di alternative che per scelta ed entrambi sono legati ad un codice d’onore che la generazione dei loro figli ignora o disprezza ma che loro malgrado verrà compromesso quando Jimmy sarà costretto a uccidere Danny per salvare la vita a Mike.

Run All Night – Una notte per sopravvivere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Run All Night – Una notte per sopravvivere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Jimmy Conlon

Joel Kinnaman: Mike Conlon

Ed Harris: Shawn Maguire

Génesis Rodríguez: Gabriela Conlon

Boyd Holbrook: Danny Maguire

Vincent D’Onofrio: Detective Harding

Common: Andrew Price

Bruce McGill: Pat Mullen

Holt McCallany: Frank

Malcolm Goodwin: Colston

Beau Knapp: Kenan Boyle

Nick Nolte: Eddie Conlon

Lois Smith: Margaret Conlon

Carrington Meyer: Lily Conlon

Daniel Stewart Sherman: Brendan

Radivoje Bukvic: Victor Grezda

Aubrey Jospeh: Curtis “Legs” Banksy

Dan Domingues: Zio Ricky

James Martinez: Det. Torres

Giulia Cicciari: Catelyn

Streaming e tv

Dove vedere Run All Night – Una notte per sopravvivere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 23 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.