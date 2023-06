Chi è Rudy Londoni, l’ex marito di Patrizia Rossetti ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Rudy Londoni, l’ex marito di Patrizia Rossetti ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata dell’8 giugno 2023? La conduttrice non ha figli ed è stata sposata con Rudy Londoni, tecnico televisivo. I due sono stati insieme dal 2006 al 2018, sposandosi nel 2012. Si erano conosciuti sul set di una televendita.

La stessa Patrizia Rossetti aveva raccontato ad un settimanale che la crisi era iniziata prima che lei partisse per Pechino Express. E quando è tornata dal viaggio la situazione è precipitata. Poiché non avevano più nulla da condividere e di cui parlare, lei ha scelto di porre fine a questa storia. Successivamente si è parlato anche di un tradimento in questa relazione: “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio… Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Il mio ambiente di lavoro certo! Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì è successo davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due. Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei”.

Ma cosa sappiamo su Rudy Londoni, l’ex marito di Patrizia Rossetti? L’uomo non è noto al grande pubblico per la sua professione, ma per essere stato il marito della Rossetti. Nel mondo della tv è molto conosciuto perché è un tecnico televisivo e un cameraman professionista. Fu proprio durante una televendita che Patrizia Rossetti e Rudy Londoni si conobbero, proprio come ha raccontato la Rossetti: “L’ho conosciuto durante una telepromozione. Era partito un filmato e la mia cagnolina Kylie (l’ho chiamata così in onore della Minogue) si era nascosta dietro la sua telecamera. Lui si è offerto subito di tenermela”.