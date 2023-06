Chi è Patrizia Rossetti, la conduttrice ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Patrizia Rossetti, la conduttrice ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Patrizia Rossetti (Montaione, 19 marzo 1959) è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e attrice. Dopo aver esordito in televisione presentando il Festival di Sanremo 1982 al fianco di Claudio Cecchetto, è passata alle reti private, diventando per diversi anni il volto simbolo di Rete 4, grazie alla conduzione di programmi contenitori, destinati principalmente ad un pubblico femminile, che componevano lo scheletro del palinsesto dell’emittente, raccordando tra loro le numerose telenovelas e soap opera al tempo trasmesse dal canale.

In seguito ad un cambio di linea editoriale di Rete 4, il suo ruolo televisivo è stato notevolmente ridimensionato pur non scomparendo mai dal piccolo schermo. Nel corso della sua carriera si è cimentata anche come cantante, attrice per alcuni film per la televisione e speaker radiofonica. Ma conosciamola meglio.

Patrizia Rossetti nasce a Montaione, piccolo paese sulle colline toscane tra Firenze e Pisa. Dopo una breve esperienza come conduttrice del telegiornale di Antenna 5 (emittente televisiva locale della Toscana), esordisce sulla televisione nazionale nel 1981, vincendo il concorso Una valletta per Sanremo all’interno della trasmissione Domenica In che le permette di presentare il Festival di Sanremo 1982 insieme a Claudio Cecchetto. Nello stesso anno conduce, sempre sulle reti Rai, il programma di annunci Prossimamente – Programmi per sette sere ed i programmi musicali Festival di Castrocaro e Festival di Pesaro, entrambi trasmessi da Rai 1. Sempre in quell’anno conduce, assieme a Memo Remigi, anche la kermesse Miss Italia, allora trasmessa su Canale 5. Nel 1983 debutta su Rete 4 come valletta del quiz Un milione al secondo condotto da Pippo Baudo. Da qui parte una lunga avventura sulle reti Mediaset, Rete 4 in primis.

Patrizia Rossetti è stata, per tutta la prima metà degli anni novanta, il volto-simbolo del terzo canale televisivo del gruppo Mediaset (allora chiamato ancora Fininvest), all’epoca diretto da Michele Franceschelli e rivolto al pubblico delle casalinghe; la Rossetti infatti appariva in video per più di 10 ore al giorno, 6 giorni alla settimana per 11 mesi all’anno.

A partire dall’autunno del 1996 in seguito al cambio di linea editoriale di Rete 4 voluto da Vittorio Giovanelli, la presenza in video della Rossetti è repentinamente e drasticamente diminuita fin quasi ad annullarsi del tutto, limitandosi ad apparire come conduttrice delle televendite trasmesse sulle reti Mediaset e di alcune trasmissioni minori.

Nella primavera 2005 Patrizia Rossetti ha preso parte come concorrente alla seconda edizione del reality show La fattoria condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Dal 2011 torna in TV come conduttrice di 3 Channel, e nella stagione 2012-2013 presenta due programmi di carattere culinario: Pane amore & fantasia… e Colto e mangiato (di quest’ultima trasmissione conduce nel 2013 anche lo spin-off Colto e mangiato – L’Italia dell’olio) trasmessi dal canale Alice.

Nella stagione 2015-2016 è una degli ospiti fissi del programma domenicale di Rai 2 Quelli che il calcio condotto da Nicola Savino. Nell’autunno 2018 partecipa come concorrente, in coppia con Maria Teresa Ruta, con cui forma la squadra de Le signore della TV, all’adventure-game di Rai 2 Pechino Express, risultando vincitrice dell’edizione; aveva già preso parte al programma nel 2016, insieme a Cesare Cadeo, in una “televendita” che le coppie in gara dovevano replicare.

Nell’autunno 2022 prende parte come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, decidendo poi di ritirarsi dalla gara per motivi personali all’inizio del 2023.

Vita privata

Patrizia Rossetti ha un marito? Ha figli? La conduttrice non ha figli ed è stata sposata con Rudy Londoni, tecnico televisivo. I due sono stati insieme dal 2006 al 2018, sposandosi nel 2012. Si erano conosciuti sul set di una televendita. La stessa Patrizia Rossetti aveva raccontato ad un settimanale che la crisi era iniziata prima che lei partisse per Pechino Express. E quando è tornata dal viaggio la situazione è precipitata. Poiché non avevano più nulla da condividere e di cui parlare, lei ha scelto di porre fine a questa storia. Successivamente si è parlato anche di un tradimento in questa relazione: “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio… Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Il mio ambiente di lavoro certo! Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì è successo davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due. Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei”.