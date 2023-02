La risposta di Rosa Chemical alla deputata di FdI Morgante che non lo voleva a Sanremo

Rosa Chemical risponde alla deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, che lo aveva accusato di portare a Sanremo “sesso, amore poligamo e porno su OnlyFans” indicando tutto questo come “inopportuno”.

La partecipazione di Rosa Chemical al Festival di Sanremo è «l’ennesimo spot in favore del gender» dice la deputata di FdI Maddelena Morgante, che chiede alla Rai «un ripensamento» per proteggere i bambini dalla «peggiore ideologia che mina l'identità dell'uomo e della donna». pic.twitter.com/5lWwETmhZh — Alekos Prete (@AlekosPrete) February 1, 2023

“A chi non mi vuole a Sanremo auguro tanto amore, io invece li voglio“, ha detto il cantante, a poche ore dall’inizio della rassegna. Nel mirino della parlamentare il testo della canzone “Made in Italy” che vede passaggi come “non sono cristiano”, “metto il rossetto in ufficio”, “nel momento piccante ti messaggia l’amante”: frasi che hanno evidentemente indispettito l’esponente del principale partito della maggioranza.

Sulla questione si è espressa anche Francesca Fagnani, intervistata dal Corriere della Sera: “Io sono per l’allargamento e mai per la compressione di tutti i diritti; trovo che chiunque voglia portare nelle proprie canzoni il modo di vivere la sua sessualità non dovrebbe spaventare nessuno”.

Poi una stoccata diretta a Morgante: “Bisognerebbe che i politici, soprattutto quelli importanti di questo governo, si occupassero magari delle bollette e non dei testi delle canzoni”.