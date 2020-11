Romulus, le anticipazioni della terza puntata in onda il 20 novembre

Romulus è la serie prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, con alla regia Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Martale che racconta la mitologica nascita di Roma. Una storia fatta di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura. Ma quali sono le anticipazioni della terza puntata, in onda venerdì 20 novembre 2020 su Sky Atlantic e Sky Cinema?

Tutto su Romulus: trama, cast, streaming

Le anticipazioni

Nella puntata che va in onda questa sera assistiamo al quinto e al sesto episodio. Nella prima puntata Yemos e Wiros sono condotti dai Ruminales nella loro grotta, dove fanno la conoscenza della Signora dei Lupi (Silvia Calderoni): è lei a dire ai due della promessa fatta loro da Rumia, ovvero una città tutta per loro e per i più deboli.

Mentre Wiros, secondo le anticipazioni di Romulus, sembra riuscire ad ambientarsi abbastanza facilmente, Yemos è ancora titubante, tant’è che cerca di fuggire ma viene ferito. Ilia, intanto, assetata di vendetta per la morte dell’amato Enitos (Giovanni Buselli), è determinata ad uccidere Yemos: per questo convince suo padre Amulius (Sergio Romano) ad accompagnarlo verso Gabi. Alla notizia del loro arrivo, Numitor (Yorgo Voyagis) e Silvia (Vanessa Scalera) si vedono costretti a lasciare la città con il principe Lausus (Marlon Joubert).

Il cast di Romulus

Nel sesto episodio, i soldati di Velia, guidati da Spurius (Massimiliano Rossi), si addentrano nel bosco in cerca dei Ruminales, per vendicare i loro figli partiti per i Lupercalia e mai rientrati a casa. Yemos e Wiros si ritrovano così a combattere a fianco della Signora dei Lupi. La disfatta per Spurius è tale che l’uomo arriverà a compiere un gesto estremo. Intanto Amulis, stretto nella tela di bugie dette, commette l’ennesimo crimine a Gabi. Ma la notizia del peggioramento delle condizioni di salute di sua moglie Gala (Ivana Lotito) lo convince a tornare a casa, lasciando ad Ilia la guida dell’esercito. Questo e tanto altro nella puntata che va in onda questa sera, 13 novembre 2020, alle ore 21:15 su Sky Atlantic e Sky Cinema.

La trama di Romulus

Quante puntate

Da quante puntate è composto Romulus? La serie tv, che parte dal 6 novembre su Sky Atlantic e Sky Cinema, è composta da dieci episodi, che andranno in onda a gruppi da due puntate. Ecco quando andranno in onda:

Prima puntata, 6 novembre

Seconda puntata, 13 novembre

Terza puntata, 20 novembre

Quarta puntata, 27 novembre

Quinta puntata, 4 dicembre

Potrebbero interessarti "Matrimonio a prima vista": l'edizione più velenosa di sempre ha un finale distopico (di S. Lucarelli) Chi è Massimo Cannoletta, il campione de L’Eredità Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 20 novembre 2020 | Trono classico e over