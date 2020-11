Romulus, le anticipazioni della quarta puntata in onda il 27 novembre

Romulus, le anticipazioni della terza puntata in onda il 27 novembre

Romulus è la serie prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, con alla regia Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Martale che racconta la mitologica nascita di Roma. Una storia fatta di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura. Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata, in onda venerdì 27 novembre 2020 su Sky Atlantic e Sky Cinema?

Tutto su Romulus: trama, cast, streaming

Le anticipazioni

Secondo le anticipazioni della quarta puntata, questa sera andranno in onda il settimo e ottavo episodio. Nel settimo episodio, un gruppo di Ruminales, tra cui Yemos e la Lupa, cade nella trappola di Spurius, che li porta al cospetto del popolo di Velia e poi li chiude in una gabbia. Mentre la Lupa si abbandona alla disperazione, Yemos le infonde coraggio e fiducia. Intanto Wiros insieme ai Ruminales incontra Silvia e re Numitor, così accetta di aiutarli a liberare Gabi dall’esercito di Alba. Lì Amulius, giunto al cospetto della moglie Gala, scopre di aver attirato su di sé l’ira degli dei ed è per questo che è malato.

Nell’ottava puntata, Wiros riesce ad assediare con i Ruminales la città di Gabi avvalendosi di uno stratagemma. Ilia scappa e fa ritorno ad Alba. Gala la vede e si aggrava perché crede che sia stata mandata dagli dei per punirla, Amulius difende però la figlia. Per celebrare la vittoria i Ruminales fanno scempio dei corpi dei nemici sconfitti, provocando lo sgomento di Lausus. Quest’ultimo decide allora di punire chi ha infranto le regole del popolo latino. A Velia intanto Spurius riconosce tra i Ruminales catturati Yemos e decide di riportarlo ad Alba.

Il cast di Romulus

Questo e tanto altro nella puntata che va in onda questa sera, 27 novembre 2020, alle ore 21:15 su Sky Atlantic e Sky Cinema.

La trama di Romulus

Quante puntate

Da quante puntate è composto Romulus? La serie tv, che parte dal 6 novembre su Sky Atlantic e Sky Cinema, è composta da dieci episodi, che andranno in onda a gruppi da due puntate. Ecco quando andranno in onda:

Prima puntata, 6 novembre

Seconda puntata, 13 novembre

Terza puntata, 20 novembre

Quarta puntata, 27 novembre

Quinta puntata, 4 dicembre

Potrebbero interessarti Il silenzio dell’acqua 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata A che ora inizia Il silenzio dell’acqua 2: l’orario della messa in onda su Canale 5 Il silenzio dell’acqua: il finale della prima stagione, cosa è successo