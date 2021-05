Roberto Angelini lascia Propaganda Live dopo le polemiche: “Chiedo scusa”

Roberto Angelini lascia Propaganda Live e si ritira per un po’ dalle scene, dopo le polemiche che lo hanno investito nell’ultima settimana. “Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa”, ha annunciato il musicista sul suo profilo Instagram postando appunto la foto di una chitarra all’interno della custodia.

Era stato lo stesso Angelini, una settimana fa, a rivelare di aver ricevuto una multa da 15mila euro dalla Guardia di Finanza per aver fatto lavorare in nero un’amica nel suo ristorante a Roma. Angelini aveva definito la ragazza “pazza incattivita” e l’aveva accusata di averlo tradito.

Nei giorni successivi il musicista – volto noto del programma tv Propaganda Live, su La7 – aveva fatto marcia indietro e si era scusato. Ma le polemiche non si erano placate. La lavoratrice, intervistata in esclusiva da TPI, si era detta “dispiaciuta” per l’accaduto: “Roberto mi ha messo alla gogna ma io non farò lo stesso con lui”, aveva detto. Oggi, giovedì 20 maggio, l’annuncio di Angelini: “Ho sbagliato, chiedo scusa, mi prendo una pausa”.