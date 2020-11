Rita Pavone è una dei giudici di All Together Now 2020

Riparte All Togher Now su Canale 5 e, per questa terza edizione, ci saranno tre nuovi giudici ad affiancare J-Ax. A condurre come al solito sarà Michelle Hunziker. Saranno 12 i concorrenti che dovranno superare il voto del Muro Umano, della giuria vip e della giuria popolare, due new entry di questa terza edizione che parte mercoledì 4 novembre 2020 su Canale 5. Tra i giudici che vedremo schierati in prima serata ci sarà Rita Pavone.

Tutto su All Together Now 2020: concorrenti, format, giudici, puntate, streaming

Carriera

Grande artista, Rita Pavone – classe 1945 – è una cantante, attrice e showgirl dal vasto curriculum. Per via dei suoi capelli rossi, fu soprannominata Pel di carota. Ad oggi, la Pavone è una delle voci più amate della musica italiana anche a livello internazionale. Nata e cresciuta a Torino ma naturalizzata svizzera, sin da piccola ha mostrato amore per il teatro e l’arte. Si destreggia tra il lavoro, lo studio e le esibizioni, finché non ha vinto il Festival degli sconosciuti ad Ariccia organizzato dal suo futuro marito, Teddy Reno. Ad oggi, Rita Pavone ha pubblicato più di venti album:

1963: Rita Pavone (RCA Italiana, PML 10350)

(RCA Italiana, PML 10350) 1964: Non è facile avere 18 anni (RCA Italiana, PML 10360)

(RCA Italiana, PML 10360) 1965: Gian Burrasca (RCA Italiana, PML 10380) – colonna sonora

(RCA Italiana, PML 10380) – colonna sonora 1965: Stasera Rita (RCA Italiana, PML 10404)

(RCA Italiana, PML 10404) 1966: La “Vostra„ Rita (RCA Italiana, serie Special, S 10)

(RCA Italiana, serie Special, S 10) 1966: È nata una stella (RCA Italiana, serie Special, S 20)

(RCA Italiana, serie Special, S 20) 1967: Ci vuole poco… (RCA Italiana, serie Special, S 24)

(RCA Italiana, serie Special, S 24) 1967: Little Rita nel West (RCA Italiana, PML 10427) – colonna sonora

(RCA Italiana, PML 10427) – colonna sonora 1968: Viaggio a Ritaland (Ritaland Dischi Ricordi, SRTL 1001)

(Ritaland Dischi Ricordi, SRTL 1001) 1969: Rita Pavone presenta Pierino e il lupo/Storia di Babar l’elefantino (Ritaland Dischi Ricordi, SRTL 1002) – Audiolibro, fiaba sonora

(Ritaland Dischi Ricordi, SRTL 1002) – Audiolibro, fiaba sonora 1969: Rita (Dischi Ricordi, SMRL 6067)

(Dischi Ricordi, SMRL 6067) 1970: Gli italiani vogliono cantare (RCA Italiana, PSL 10489) – colonna sonora

(RCA Italiana, PSL 10489) – colonna sonora 1971: Ciao Rita (RCA Italiana, LP8S 21166) – (stampato solo su formato Musicassetta e Stereo 8 e ristampato in vinile in edizione limitata nel 2011 con codice PSL 21166)

(RCA Italiana, LP8S 21166) – (stampato solo su formato Musicassetta e Stereo 8 e ristampato in vinile in edizione limitata nel 2011 con codice PSL 21166) 1975: Rita per tutti (RCA Italiana, TPL1 1164) – album di cover

(RCA Italiana, TPL1 1164) – album di cover 1977: Rita ed io (RCA Italiana, PL 31201)

(RCA Italiana, PL 31201) 1979: Rita e l’anonima ragazzi (RCA Italiana, PL 31439)

(RCA Italiana, PL 31439) 1979: R. P. ’80 (RCA Italiana, PL 31488)

(RCA Italiana, PL 31488) 1985: Dimensione donna (Ros Record, RRLP 1172)

(Ros Record, RRLP 1172) 1989: Gemma e le altre (“21” Compagnia Generale Dello Spettacolo, RP 30)

(“21” Compagnia Generale Dello Spettacolo, RP 30) 1993: Rita is magic (Discomagic Records, CD/809) – Album live

(Discomagic Records, CD/809) – Album live 1997: Nonsolonostalgia (Joker, CD 22153) – Raccolta di nuove registrazioni e remix

(Joker, CD 22153) – Raccolta di nuove registrazioni e remix 2013: Masters (doppio CD) (Sony Music) – album di cover

(doppio CD) (Sony Music) – album di cover 2020: RaRità (BMG‎, 20SC0025)

La Pavone ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo. Ha anche recitato in alcuni film come Rita la zanzara, Non stuzzicate la zanzara, La feldmarescialla, La più bella coppia del mondo e Due sul pianerottolo. Ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle 11, come giurata invece a Sanremo Young, La pista e Canzoni sotto l’albero.

Vita privata

La Pavone è sposata con Teddy Reno dal 1968. I due hanno due figli, Giorgio Merk e Alessandro Merk. All’inizio, il matrimonio non era ben visto dalla famiglia di lei. “Non mi perdonarono il matrimonio con Ferruccio, ma quella era una cosa su cui non ero disposta ad avere rimpianti, era troppo preziosa per me. Siamo stati ostacolati come coppia, infangati, ma oggi siamo ancora qui”, ha raccontato a Libero Quotidiano.”

