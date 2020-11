All Together Now 2020, arriva la nuova edizione: concorrenti, giudici, quante puntate, conduttrice e streaming

Torna l’appuntamento con All Together Now, il programma d’intrattenimento in onda su Canale 5 con una nuova edizione sempre condotta dall’immancabile Michelle Hunziker. Tra le novità di quest’edizione vediamo una giuria allargata, composta da altri tre membri oltre a J-Ax che si riconferma il braccio destro della Hunziker. All Together Now è una sorta di show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy e torna su Canale 5 a partire da mercoledì 4 novembre in prima serata. Vediamo quali sono le novità di questa terza edizione.

Format

Anche quest’anno ci sarà il Muro Umano, composto dagli esponenti del mondo della musica che valuteranno i concorrenti che saliranno sul palco. Tra le novità di quest’anno vediamo il cast fisso, composto da 12 concorrenti che si sfideranno, nel corso delle sei puntate, per poi aggiudicarsi il premio finale: in palio ci sono 50mila euro. Le performance dei concorrenti saranno valutate non soltanto dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti del mondo dello spettacolo, ma anche dai quattro giurati extra che vi nomineremo nel paragrafo dedicato alla giuria e in più ci sarà anche una giuria popolare, composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via socia. Insomma un grande coinvolgimento anche da parte del pubblico. Come l’anno scorso, la giuria avrà i microfoni aperti per cui potrà commentare senza freni sia la presentazione dell’artista che il suo look, la simpatia e ovviamente il talento. Soltanto chi riuscirà ad emozionare la giuria e il Muro potrà proseguire il suo percorso nel programma. Al termine di ogni esibizione, gli aspiranti cantanti scopriranno quale sarà il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato dai quattro giudici. Al termine di ogni puntata, i due concorrenti che avranno ricevuto il punteggio più basso dovranno sfidarsi e chi perderà sarà eliminato.

Concorrenti

Quest’anno saranno 12 i concorrenti di All Together Now che si sfideranno e punteranno alla vittoria. Abbiamo già i nomi a disposizione. Ecco chi si sfiderà sul palco di Canale 5:

Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca)

Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta)

Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò)

Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno)

Luigi Ernani Frezza (23 anni, di Napoli)

Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato)

Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano)

Antonio Marino (38 anni, di Napoli)

Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate)

Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo)

Savio Vurchio (52 anni, di Andria)

il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).

Nuovi giudici

Quest’anno oltre a J-Ax vedremo altri tre giudici partecipare a All Together Now, il cui compito sarà quello di valutare non soltanto la performance ma anche la presentazione del concorrente. Ma chi vedremo nella giuria? Tre nomi ben conosciuti dal pubblico italiano: vedremo infatti Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Inoltre i giudici, soltanto una volta a puntata, potranno regalare a uno dei cantanti in gara un voto intoccabile e inappellabile da 100 punto, garantendo così non solo il passaggio di turno ma anche un bonus di 10 punti per l’esibizione successiva.

Tutto sulla giuria di All Together Now 2020

La conduttrice

Per la terza edizione consecutiva, al timone vedremo Michelle Hunziker, la spumeggiante conduttrice svizzera che non si arrende neanche durante la pandemia. La forza del suo programma? “La musica”, ha spiegato a Panorama. “Soprattutto in questo periodo storico è un balsamo per l’anima. Abbiamo bisogno di distrarci per qualche ora, di staccare la testa e All Together Now è una bella festa di piazza: resta un game show ma quest’anno sarà ancora più caldo”.

Quante puntate

Quante sono le puntate di All Together Now? Il programma condotto da Michelle Hunziker è composto da sei puntate. Ecco quando andranno in onda:

Prima puntata, mercoledì 4 novembre

Seconda puntata, mercoledì 11 novembre

Terza puntata, mercoledì 18 novembre

Quarta puntata, mercoledì 25 novembre

Quinta puntata, mercoledì 2 dicembre

Sesta puntata, mercoledì 9 dicembre

All Together Now, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere All Together Now? Il programma va in onda da mercoledì 4 novembre 2020 in prima serata su Canale 5, dalle ore 21:25. Il canale principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 505 per la versione HD. Chi vuole seguire il programma in diretta streaming o recuperarlo dopo la messa in onda può accedere a MediasetPlay. I profili social di Mediaset Play, inoltre, coinvolgono gli utenti con meme, gif, Stories dal backstage e divertenti Reels. L’hashtag ufficiale del programma è: #AllTogetherNow. Radio 101 è l’emittente radiofonica partner del programma.

