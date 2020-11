All Together Now 2020, i giudici della terza edizione: le new entry

Torna l’appuntamento con All Together Now, il game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Quest’anno, per la terza edizione di questo amato programma, ci saranno altri tre giudici ad affiancare J-Ax e il loro voto avrà un’importante rilevante per i concorrenti. Quest’anno, il numero dei concorrenti è ridotto. La stessa Hunziker ha spiegato che anziché 16, come la precedente edizione, quest’anno vedremo 12 aspiranti cantanti salire sul palcoscenico e contendersi il montepremi di 50mila euro. Il motivo probabilmente riguarda anche il Coronavirus, ma secondo la Hunziker hanno preferito ridurre il numero dei concorrenti per soffermarsi di più sulle loro storie personali e permettere al pubblico di conoscerli di più. Ma chi vediamo nella giuria?

I giudici

J-Ax torna come fedele braccio destro di Michelle Hunziker, ma non sarà il solo. Oltre al Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti del mondo dello spettacolo, quest’anno si potrà contare anche sul voto della giuria e di una giuria popolare, composta da dieci voci selezionate tra le candidature arrivate via social, dando quindi voce anche al pubblico da casa. Ma nella giuria vedremo tre volti ben noti della musica italiana che affiancheranno J-Ax: si tratta di Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.

Il voto della giuria sarà importante: infatti i giudici avranno l’opportunità, una volta per puntata, di assegnare un voto di 100 punti da assegnare ad un concorrente, ciò gli permetterà di saltare il turno e di avere anche un bonus di 10 punti per la prossima esibizione. Come funziona il voto della giuria? In genere si aspetta prima il voto del Muro Umano, che poi sarà confermato o modificato dai quattro giudici. All Together Now vi aspetta da mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 21:25 su Canale 5.

