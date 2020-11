Francesco Renga è uno dei giudici di All Together Now 2020

Riparte All Togher Now su Canale 5 e, per questa terza edizione, ci saranno tre nuovi giudici ad affiancare J-Ax. A condurre come al solito sarà Michelle Hunziker. Saranno 12 i concorrenti che dovranno superare il voto del Muro Umano, della giuria vip e della giuria popolare, due new entry di questa terza edizione che parte mercoledì 4 novembre 2020 su Canale 5. Tra i giudici che vedremo schierati in prima serata ci sarà Francesco Renga.

Tutto su All Together Now 2020: concorrenti, format, giudici, puntate, streaming

Carriera

Renga, all’anagrafe Pierfrancesco Renga, è nato a Udine il 12 giugno 1986 e ha iniziato a bazzicare nel mondo della musica già a 16 anni, quando a Brescia – dove si era trasferito con la famiglia – ha partecipato ad un concorso fra brand, Deskomusic, con il gruppo Modus Vivendi. A quel concorso in realtà Renga conosce il gruppo con il quale poi collaborerà, i Precious Time divenuti poi Timoria. Il primo album ufficiale della band s’intitola Colori che esplodono ed esce nel 1990, partecipano anche ai Giovani del Festival di Sanremo l’anno seguente dove vincono il Premio della Critica. Renga lascerà poi la band dopo il 1998, intraprendendo la carriera da solista nel 2000 con l’album Francesco Renga. Partecipa poi l’anno seguente a Sanremo con il brano Raccontami, con il quale vince il Premio della Critica. Nel 2002 non solo esce il suo secondo album, Tracce, ma partecipa come Big a Sanremo con Tracce di te. Il terzo album arriva nel 2004, Camere con vista, che contiene alcune delle canzoni più amate della sua carriera come Ci sarai e Meravigliosa (La luna) e Angelo: con questo brano ha vinto il Festival di Sanremo nel 2005. Nel 2007 arriva il quarto album, Ferro e cartone, e anche il suo primo libro, Come mi viene. Nel 2010 pubblica l’album “Un giorno bellissimo”. Nel 2014 ha pubblicato Tempo reale, nel 2016 pubblica Scriverò il tuo nome e nel 2019 L’altra metà.

Vita privata

Della sua vita privata, sappiamo che Renga ha avuto una relazione lunga ben 11 anni con l’attrice Ambra Angiolini: dal loro amore sono nati due figli. La fine della loro storia è giunta nel 2015, ma entrambi hanno mantenuto buoni rapporti. “Io e Ambra abbiamo mantenuto un ottimo rapporto e abbiamo la fortuna di poter stare con i bambini anche insieme, in maniera molto serena, siamo felici di poterci dedicare a tempo pieno al tesoro che abbiamo messo al mondo”, ha spiegato il cantante a Vanity Fair. Dopo essersi separato da Ambra Angiolini, la sua compagna è diventata Diana Poloni, con la quale era stato beccato dai paparazzi di Chi quando era ancora sposato con la Angiolini.

Potrebbero interessarti Ulisse – Il piacere della scoperta: le anticipazioni della puntata omaggio a Gigi Proietti, 4 novembre Domenico Iervolino, chi è il concorrente di All Together Now 2020 J-Ax è no dei giudici di All Together Now 2020