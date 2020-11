Anna Tatangelo è una dei giudici di All Together Now 2020

Riparte All Togher Now su Canale 5 e, per questa terza edizione, ci saranno tre nuovi giudici ad affiancare J-Ax. A condurre come al solito sarà Michelle Hunziker. Saranno 12 i concorrenti che dovranno superare il voto del Muro Umano, della giuria vip e della giuria popolare, due new entry di questa terza edizione che parte mercoledì 4 novembre 2020 su Canale 5. Tra i giudici che vedremo schierati in prima serata ci sarà Anna Tatangelo.

Carriera

Anna Tatangelo ha fatto parlare di sé sin dal primo momento forse più per la sua vita sentimentale che per la sua carriera da cantante. Pubblicando sete album d’inediti e avendo inciso più di novanta canzoni, la voce di Anna non è sicuramente sconosciuta agli italiani, ha venduto infatti un milione dii dischi e ha partecipato ben otto volte al Festival di Sanremo. L’esordio è arrivato nel 1994, partecipando a diverse manifestazioni canore sia provinciali che regionali. A 14 anni viene selezionata dalla Rai per il Girofestival dove presenta il suo primo inedito, Dov’è il coraggio, che le frutterà il primo contratto discografico. Nel 2002, vince nella categoria Giovani di Sanremo con il brano Doppiamente fragili. In quell’anno, Pippo Baudo la sceglie come co-conduttrice di Sanremo Top e duetta con Gigi D’Alessio con Un nuovo bacio. Il primo album, Attimo x attimo, è arrivato nel 2003. Il secondo nel 2005, Ragazza di periferia, mentre il terzo Mai dire mai nel 2007. Il quarto, Nel mondo delle donne, nel 2008 e il quinto, Progetto B, nel 2011. Il sesto, Libera, nel 2015, il settimo, La fortuna sia con me, nel 2019 e il prossimo arriva nel 2021 e s’intitolerà TBA.

La Tatangelo ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle nel 2012 e a Ballando con te nello stesso anno, così come a 60 Zecchini nel 2017 e a Celebrity MasterChef Italia nel 2018. L’abbiamo visa invece come conduttrice a Sanremo Top, Questi siamo noi, Capodanno con Gigi D’Alessio, About Love e I migliori anni. Prima di All Together Now, è stata giudice a Miss Italia e X Factor.

Vita privata

La sua vita privata è sicuramente stato motivo di grande fermento per la cronaca rosa, da quando nel 2006 è stata resa di pubblico dominio la sua relazione con Gigi D’Alessio (il cantante aveva infatti lasciato la moglie per stare con lei). Dal loro amore è nato Andrea, ma la separazione è giunta proprio a marzo 2020. Chi vuole seguirla su Instagram può trovarla qui, dove la Tatangelo ha fatto grande pulizia e ha iniziato a pubblicare foto dopo aver cambiato colore di capelli: bionda sia!

