J-Ax è no dei giudici di All Together Now 2020

Riparte All Togher Now su Canale 5 e, per questa terza edizione, ci saranno tre nuovi giudici ad affiancare J-Ax. A condurre come al solito sarà Michelle Hunziker. Saranno 12 i concorrenti che dovranno superare il voto del Muro Umano, della giuria vip e della giuria popolare, due new entry di questa terza edizione che parte mercoledì 4 novembre 2020 su Canale 5. Tra i giudici che vedremo schierati in prima serata ci sarà ovviamente J-Ax.

Tutto su All Together Now 2020: concorrenti, format, giudici, puntate, streaming

Carriera

Per J-Ax questa non è sicuramente la prima edizione di All Together Now, ma la terza: il programma è iniziato con lui e Michelle Hunziker del resto. Fratello maggiore di Grido, ex componente dei Gemelli Diversi, J-Ax è un rapper conosciuto nel panorama italiano per aver fondato gli Articolo 31. Dal 2006, però, si è dedicato alla carriera da solista.

Con gli Articolo 31 ha pubblicato:

1993 – Strade di città

1994 – Messa di vespiri

1996 – Così com’è

1998 – Nessuno

1999 – Xché sì!

2002 – Domani smetto

2003 – Italiano medio

Da solista invece:

2006 – Di sana pianta

2009 – Rap n’ Roll

2009 – Deca Dance

2011 – Meglio prima (?)

2015 – Il bello d’esser brutti

2017 – Comunisti col Rolex (con Fedez)

(con Fedez) 2020 – ReAle

J-Ax ha recitato in alcuni film come Natale a casa Deejay, Numero zero – Alle origini del rap italiano, Zeta – Una storia hip-hop e Appena un minuto. In Tv invece l’abbiamo visto come coach a The Voice of Italy, mentre come presidente di giuria a All Together Now. Ha partecipato anche ad Amici di Maria De Filippi come direttore artistico della squadra blu ed è stato giudice di MTV Split.

Vita privata

Del suo privato, sappiamo che in passato J-Ax ha avuto un problema di dipendenza da sostanze stupefacenti, dalle quali si è allontanato cercando emozioni forti con la moglie, la modella americana Elaina Coker, dalla quale ha avuto un figlio, Nicolas.

