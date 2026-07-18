Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:39
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ricomincio da tre: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Ricomincio da tre: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Ricomincio da tre, film del 1981 co-scritto, diretto, ideato ed interpretato da Massimo Troisi. La pellicola, recitata per la maggior parte in napoletano, è la prima esperienza sul grande schermo di Troisi, sia come attore che come regista, ed ha avuto un grande successo di pubblico e critica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gaetano è un ragazzo timido e gentile che vive a San Giorgio a Cremano con i genitori, il fratello e la sorella. Stanco della vita provinciale fatta solo della sua famiglia (con il padre Ugo che, oltretutto, ha una mano mancante e non fa altro che pregare affinché avvenga un miracolo che gliela faccia crescere), di banali uscite con gli amici, tra cui l’affezionato Lello Sodano, con cui ha un rapporto spesso conflittuale, e del suo insoddisfacente lavoro come venditore ambulante di aranciata, decide di trasferirsi a Firenze dalla zia paterna Antonia. Tenendo a precisare che la sua partenza non è un’emigrazione ma un semplice viaggio per esplorare nuovi luoghi e fare nuove esperienze ricominciando “da tre” (anziché da zero, in quanto sostiene che tre cose nella sua vita gli sono venute bene e non ha motivo di volerle perdere, battuta che dà il titolo al film), Gaetano si mette in viaggio facendo l’autostop e riesce a farsi offrire un passaggio da un automobilista, il quale però si rivela essere un uomo depresso con tendenze suicide, che ha deciso di farla finita con un incidente d’auto, per non farsi scoprire. Gaetano riesce a dissuaderlo dai propositi suicidi ed a convincerlo a portarlo a Firenze, dove accetta di accompagnarlo in un centro per l’igiene mentale. Qui Gaetano incontra l’infermiera Marta, dalla quale rimane colpito.

Ricomincio da tre: il cast

Abbiamo visto la trama di Ricomincio da tre, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Massimo Troisi: Gaetano
  • Fiorenza Marchegiani: Marta
  • Lino Troisi: Ugo, il padre di Getano
  • Deddi Savagnone: madre di Gaetano
  • Vincent Gentile: Frankie
  • Laura Nucci: Ida, la madre di Robertino
  • Renato Scarpa: Robertino
  • Luciano Crovato: Pasqualino, il fratello di Gaetano
  • Marco Messeri: malato mentale
  • Marina Pagano: Antonia Tortora, zia di Gaetano
  • Lello Arena: Raffaele Sodano
  • Michele Mirabella: aspirante suicida
  • Carmine Faraco: Salvatore
  • Cloris Brosca: Rosaria, la sorella di Gaetano
  • Jeanne Mas: Jeanne

Streaming e tv

Dove vedere Ricomincio da tre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
TV / Kong – Skull Island: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il killer gioca con il fuoco: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
Ti potrebbe interessare
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
TV / Kong – Skull Island: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il killer gioca con il fuoco: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Ascolti tv venerdì 17 luglio: Tim Summer Hits, L’erede, La famiglia Leroy
TV / Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 luglio 2026
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della prima puntata
TV / La famiglia Leroy: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca