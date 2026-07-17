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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 luglio 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 luglio 2026

Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Si continua a parlare del caso Garlasco, dai punti oscuri sullo scontrino del parcheggio, elemento centrale per l’alibi di Andrea Sempio, con ospite in studio l’ex colonnello Gennaro Cassese, indagato per falsa testimonianza. Spazio poi alla vicenda di Pamela Genini, con un approfondimento volto a chiarire il ruolo di Francesco Dolci, sotto inchiesta anche per bancarotta con fatture false. Infine, un focus sul giallo delle avvelenate di Pietracatella. Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 17 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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