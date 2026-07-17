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L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 17 luglio

Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sultan sogna Sevde che entra nella sua camera mentre dorme e tenta di soffocarla. Da sveglia, continua a provare la sensazione del tentato omicidio e resta nel dubbio che non si sia trattato davvero di un sogno. Decide di incontrare Meryem e le fa capire che, per eliminare Melek, dovrà prima far fuori Sevde. Asir dà a Yildiz una chiavetta USB da consegnare a Serhat. Hilmi scopre che Serhat ha risolto la questione dei filmati e della cambiale. Melek accetta di prendere il primo volo della sera con i genitori. Yildiz ricatta Melek con l’USB che contiene i filmati delle scappatelle del padre: o se ne andrà, o Yildiz pubblicherà tutto su internet. Melek fa le valigie, ma arrivata al portone della villa cambia idea e calpesta l’USB, annunciando a tutti che diventerà lei la padrona di casa e che resterà nella villa, per il momento dormendo nella stanza degli ospiti. Sultan, osservata la scena, si sfila dal dito l’anello donatole dal marito il giorno del loro matrimonio e lo consegna a Serhat, dandogli la possibilità di scegliere la sua erede. Nurgül, sentitasi esclusa dalla competizione tra Yildiz e Melek, confronta Akif. Dalyan scopre nuovi reperti storici nelle terre in cui sta scavando e chiama lo zio Ziyan. Asir affronta il padre, che si sente tradito dal gesto del figlio.

Serhat visita i terreni lungo il fiume che appartengono alla sua famiglia e che i Kordagli vogliono acquistare. Non si capacita dello stato di assoluta povertà della zona e chiede spiegazioni al capo villaggio. Inoltre sospetta che la zona sia un sito archeologico e che i Kordagli con l’aiuto del capo villaggio stiano facendo un gioco sporco. Continua il contrasto tra Serhat e Melek che non accetta in casa la seconda consorte di Serhat. Questi alla fine esasperato prende una decisione drastica e riconduce Yildiz a casa dei propri genitori, dichiarando che vuole la definitiva separazione da lei. Il rito religioso è stato contratto per mettere fine a una lunga faida, ma nessuna promessa è stata mantenuta. Asir punta la pistola contro Serhat, momenti di suspence e infine Asir spara un colpo dritto al petto di Yildiz perché una donna può lasciare la propria casa d’origine solo se data in sposa e può tornarvi solo avvolta in un sudario.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 17 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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