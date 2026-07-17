L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 17 luglio

Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sultan sogna Sevde che entra nella sua camera mentre dorme e tenta di soffocarla. Da sveglia, continua a provare la sensazione del tentato omicidio e resta nel dubbio che non si sia trattato davvero di un sogno. Decide di incontrare Meryem e le fa capire che, per eliminare Melek, dovrà prima far fuori Sevde. Asir dà a Yildiz una chiavetta USB da consegnare a Serhat. Hilmi scopre che Serhat ha risolto la questione dei filmati e della cambiale. Melek accetta di prendere il primo volo della sera con i genitori. Yildiz ricatta Melek con l’USB che contiene i filmati delle scappatelle del padre: o se ne andrà, o Yildiz pubblicherà tutto su internet. Melek fa le valigie, ma arrivata al portone della villa cambia idea e calpesta l’USB, annunciando a tutti che diventerà lei la padrona di casa e che resterà nella villa, per il momento dormendo nella stanza degli ospiti. Sultan, osservata la scena, si sfila dal dito l’anello donatole dal marito il giorno del loro matrimonio e lo consegna a Serhat, dandogli la possibilità di scegliere la sua erede. Nurgül, sentitasi esclusa dalla competizione tra Yildiz e Melek, confronta Akif. Dalyan scopre nuovi reperti storici nelle terre in cui sta scavando e chiama lo zio Ziyan. Asir affronta il padre, che si sente tradito dal gesto del figlio.

Serhat visita i terreni lungo il fiume che appartengono alla sua famiglia e che i Kordagli vogliono acquistare. Non si capacita dello stato di assoluta povertà della zona e chiede spiegazioni al capo villaggio. Inoltre sospetta che la zona sia un sito archeologico e che i Kordagli con l’aiuto del capo villaggio stiano facendo un gioco sporco. Continua il contrasto tra Serhat e Melek che non accetta in casa la seconda consorte di Serhat. Questi alla fine esasperato prende una decisione drastica e riconduce Yildiz a casa dei propri genitori, dichiarando che vuole la definitiva separazione da lei. Il rito religioso è stato contratto per mettere fine a una lunga faida, ma nessuna promessa è stata mantenuta. Asir punta la pistola contro Serhat, momenti di suspence e infine Asir spara un colpo dritto al petto di Yildiz perché una donna può lasciare la propria casa d’origine solo se data in sposa e può tornarvi solo avvolta in un sudario.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 17 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.