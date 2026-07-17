Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:59
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Tim Summer Hits 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tim Summer Hits 2026, il grande evento musicale gratuito che ha portato a Piazza del Popolo, cuore della città di Roma, gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Dove vedere Tim Summer Hits 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le varie serate, come detto, andranno in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Tim Summer Hits 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile segurle anche in live streaming, tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it, e su Rai Radio2, con collegamenti, contenuti esclusivi e interviste dal backstage affidati a Nicol Angelozzi.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tim Summer Hits 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima venerdì 17 luglio 2026; la quinta e ultima (il best of) venerdì 7 agosto 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: venerdì 17 luglio 2026 OGGI
  • Seconda puntata: martedì 21 luglio 2026
  • Terza puntata: venerdì 24 luglio 2026
  • Quarta puntata: venerdì 31 luglio 2026
  • Quinta puntata (best of): venerdì 7 agosto 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 luglio 2026
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 luglio 2026
TV / Tim Summer Hits 2026: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della prima puntata
TV / La famiglia Leroy: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tim Summer Hits 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Tim Summer Hits 2026: tutto quello che c’è da sapere sullo show
TV / Ascolti tv giovedì 16 luglio: Doc 3, Tim Battiti Live, La grande opera all’Arena di Verona
TV / Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Tim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della terza puntata
TV / Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (replica)
Ricerca