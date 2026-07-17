Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv giovedì 16 luglio: Doc 3, Tim Battiti Live, La grande opera all’Arena di Verona

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv giovedì 16 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 16 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Doc – Nelle tue mani 3. Su Rai 3 La grande opera all’Arena di Verona – La traviata. Su Rete 4 Le grandi domande di Freedom. Su Canale 5 Tim Battiti Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 16 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 16 luglio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Tim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della terza puntata
TV / Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (replica)
Ti potrebbe interessare
TV / Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Tim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della terza puntata
TV / Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (replica)
TV / Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 16 luglio 2026
TV / La Traviata: lo spettacolo dall’Arena di Verona in onda su Rai 3
TV / Ascolti tv mercoledì 15 luglio: Mondiali 2026, Ricomincio da me, Un giorno in pretura
TV / L’amore è eterno finché dura: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 15 luglio
TV / Billy Elliot: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca