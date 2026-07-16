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Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il nuovo ricordo di Fanti minerà l’equilibrio del reparto. Agnese teme che il recupero della memoria possa destabilizzare la nuova vita di Andrea. Damiano è preoccupato per gli effetti che questo evento potrebbe avere su Giulia. La dottoressa vorrebbe che Andrea ricordasse la loro storia d’amore. Fanti, sempre più euforico, ascoltando il disco del Coro degli Angeli inciso in memoria di suo figlio, avrà un flash e deciderà di sottoporsi a una terapia farmacologica sotto la guida dello psichiatra Enrico. Il primario sarà travolto dai dubbi… Nel corso della prima puntata tornerà in reparto Riccardo, che si era preso una pausa dopo la morte di Alba. A lui verrà affidato il compito di seguire i tre nuovi specializzandi: Federico Lentini, Lin Wang e Martina Carelli.

Doc – Nelle tue mani 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Doc – Nelle tue mani 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Luca Argentero: Andre Fanti
  • Matilde Gioli: Giulia Giordano
  • Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna
  • Sara Lazzaro: Agnese Tiberi
  • Giovanni Scifoni: Enrico Sandri
  • Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi
  • Marco Rossetti: Damiano Cesconi
  • Giacomo Giorgio: Federico Lentini
  • Laura Cravedi: Martina Cravelli
  • Elisa Wong: Lin Wang

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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