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Ascolti tv mercoledì 15 luglio: Mondiali 2026, Ricomincio da me, Un giorno in pretura
Ascolti tv mercoledì 15 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 15 luglio2026? Su Rai 1 è andata in onda la partita dei Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Ricomincio da me. Su Italia 1 Billy Elliot. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 15 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 15 luglio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 la semifinale dei Mondiali 2026 – Inghilterra-Argentina interessa 9.447.000 spettatori pari al 52.3% di share dalle 21 alle 23:02 (primo tempo a 8.855.000 e il 47.3%, secondo tempo a 9.945.000 e il 56.8%). Su Canale5 Ricomincio da me conquista 1.383.000 spettatori con uno share del 9.5%. Su Rai2 Un oggi alla volta intrattiene 345.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 Billy Elliot incolla davanti al video 553.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 677.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 L’amore è eterno finché dura totalizza 395.000 spettatori (2.5%). Su La7 Un giorno come tanti raggiunge 375.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 Mia moglie per finta ottiene 209.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Brave ragazze raduna 215.000 spettatori con l’1.4%. Sul 20 Limitless fa sintonizzare 190.000 spettatori (1%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Mondiali 2026 – Pre partita Inghilterra-Argentina totalizza 4.880.000 spettatori (29.5%) dalle 20:37 alle 21. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:44 alle 20:52 (3.133.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.724.000 spettatori pari al 20% dalle 20:55 alle 21:50. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 286.000 spettatori con l’1.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 851.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.072.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 713.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 503.000 spettatori e il 2.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 985.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 288.000 spettatori e l’1.6%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.268.000 spettatori pari al 22.7%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.203.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.461.000 spettatori (16.5%), mentre The Wall convince 1.989.000 spettatori (17.8%). Su Rai2 Italia Chiama America conquista 403.000 spettatori con il 4%, mentre Blue Bloods è seguito da 447.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 323.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 470.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.887.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 758.000 spettatori (5.3%) e Via dei Matti n° 0 in replica 663.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa intrattiene 854.000 spettatori (6.1%). Su La7 Grantchester raduna 95.000 spettatori pari all’1.1% nel primo episodio e 111.000 spettatori pari all’1% nel secondo episodio.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.