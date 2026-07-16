Su Rai1 Mondiali 2026 – Pre partita Inghilterra-Argentina totalizza 4.880.000 spettatori (29.5%) dalle 20:37 alle 21. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:44 alle 20:52 (3.133.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.724.000 spettatori pari al 20% dalle 20:55 alle 21:50. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 286.000 spettatori con l’1.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 851.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.072.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 713.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 503.000 spettatori e il 2.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 985.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 288.000 spettatori e l’1.6%.