Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 16 luglio 2026

Questa sera, giovedì 16 luglio 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 16 luglio 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio alle tensioni sul voto per la riforma sulla legge elettorale e agli scenari della politica interna. Tra i temi, anche l’ondata di caldo che in questi giorni sta mettendo in difficoltà diverse aree del Paese, con un approfondimento sulle cause e le conseguenze del fenomeno.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.