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La famiglia Leroy: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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La famiglia Leroy: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La famiglia Leroy, film diretto da Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry, Hadrien Heaulmé, Louisa Baruk. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Christophe e Sandrine sono stati innamorati, e con i figli Bastien e Lorelei hanno costruito la famiglia Leroy, con una casetta nella Borgogna, un cane, e una serie di sogni più o meno realizzati. Ma a poco a poco il lavoro (lui noleggiatore d’auto, lei impiegata in un’agenzia di viaggi) e il logorio della vita quotidiana li hanno allontanati, e in particolare Christophe è sempre più assente e più impaziente con la moglie e i figli.

Dopo aver passato mesi fra solitudine e pianti improvvisi, Sandrine decide di separarsi: i figli hanno 18 e 16 anni, e sono stanchi delle continue liti domestiche, le rare volte che il loro padre c’è. Ma Christophe non vuole una separazione, ama ancora la moglie e non intende rinunciare alla famiglia: dunque propone ai Leroy un weekend tutti insieme, per ripercorre i luoghi in cui lui e Sandrine hanno ricordi importanti e che rappresentano i momenti salienti della loro storia.

La famiglia Leroy: il cast

Abbiamo visto la trama de La famiglia Leroy, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

  • Charlotte Gainsbourg: Sandrine Leroy
  • José Garcia: Christophe Leroy
  • Lily Aubry: Loreleï Leroy (la figlia)
  • Hadrien Heaulmé: Bastien Leroy (il figlio)
  • Louisa Baruk: Melha (l’amica)

Streaming e tv

Dove vedere La famiglia Leroy in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 17 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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