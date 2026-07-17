La famiglia Leroy: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La famiglia Leroy, film diretto da Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry, Hadrien Heaulmé, Louisa Baruk. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Christophe e Sandrine sono stati innamorati, e con i figli Bastien e Lorelei hanno costruito la famiglia Leroy, con una casetta nella Borgogna, un cane, e una serie di sogni più o meno realizzati. Ma a poco a poco il lavoro (lui noleggiatore d’auto, lei impiegata in un’agenzia di viaggi) e il logorio della vita quotidiana li hanno allontanati, e in particolare Christophe è sempre più assente e più impaziente con la moglie e i figli.

Dopo aver passato mesi fra solitudine e pianti improvvisi, Sandrine decide di separarsi: i figli hanno 18 e 16 anni, e sono stanchi delle continue liti domestiche, le rare volte che il loro padre c’è. Ma Christophe non vuole una separazione, ama ancora la moglie e non intende rinunciare alla famiglia: dunque propone ai Leroy un weekend tutti insieme, per ripercorre i luoghi in cui lui e Sandrine hanno ricordi importanti e che rappresentano i momenti salienti della loro storia.

La famiglia Leroy: il cast

Abbiamo visto la trama de La famiglia Leroy, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Charlotte Gainsbourg: Sandrine Leroy

José Garcia: Christophe Leroy

Lily Aubry: Loreleï Leroy (la figlia)

Hadrien Heaulmé: Bastien Leroy (il figlio)

Louisa Baruk: Melha (l’amica)

Streaming e tv

Dove vedere La famiglia Leroy in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 17 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.