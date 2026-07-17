Tim Summer Hits 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Tim Summer Hits 2026, lo show musicale in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima venerdì 17 luglio 2026; la quinta e ultima (il best of) venerdì 7 agosto 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: venerdì 17 luglio 2026

Seconda puntata: martedì 21 luglio 2026

Terza puntata: venerdì 24 luglio 2026

Quarta puntata: venerdì 31 luglio 2026

Quinta puntata (best of): venerdì 7 agosto 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Tim Summer Hits 2026 su Rai 1? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 00,10 circa. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti, pause pubblicitarie incluse.

Streaming e tv

Dove vedere Tim Summer Hits 2026 in diretta tv e live streaming? Le varie serate, come detto, andranno in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile segurle anche in live streaming, tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it, e su Rai Radio2, con collegamenti, contenuti esclusivi e interviste dal backstage affidati a Nicol Angelozzi.