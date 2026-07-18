Kong – Skull Island: tutto quello che c’è da sapere sul film
Kong – Skull Island: trama, cast e streaming del film
Questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kong – Skull Island, film del 2017 diretto da Jordan Vogt-Roberts e scritto da Dan Gilroy, Derek Connolly e Max Borenstein. È interpretato da Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann, Terry Notary, e John C. Reilly. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, un pilota statunitense e uno giapponese precipitano coi loro aerei su un’isola, apparentemente deserta, nel sud del Pacifico. Mentre combattono all’ultimo sangue, una gigantesca creatura si staglia di fronte a loro.
Nel 1973 l’ex capitano del Servizio Aereo Speciale britannico James Conrad viene assunto dall’agente del governo Bill Randa per guidare una spedizione per esplorare e creare una mappa di un’isola, nota come l’Isola del Teschio. Randa recluta anche gli Sky Devils, uno squadrone di elicotteristi fino a pochi mesi prima impegnato nella guerra in Vietnam, guidati dal tenente colonnello Preston Packard. Al gruppo si unisce anche la fotoreporter pacifista Mason Weaver, che crede che la spedizione scientifica sia in realtà una copertura di un’operazione militare segreta.
Arrivati all’Isola del Teschio, gli uomini di Packard cominciano a lanciare esplosivi sviluppati dal sismologo Houston Brooks per determinare la consistenza del terreno, scoprendo che l’isola è cava all’interno e si sviluppa in grandi profondità. Tuttavia gli elicotteri sono improvvisamente attaccati e distrutti da un gorilla alto 32 metri. I superstiti si ritrovano divisi in due gruppi posti in due luoghi differenti sul territorio dell’isola, e l’unica speranza per essere salvati è raggiungere la squadra di rifornimento che si farà trovare dopo tre giorni nella parte settentrionale dell’isola. Packard minaccia Randa affinché gli confessi tutto quello che in realtà sa e l’agente governativo gli rivela la propria appartenenza all’organizzazione governativa segreta Monarch, nonché il vero scopo della spedizione: acquisire le prove dell’esistenza di mostri che un tempo dominavano il mondo al fine di prepararsi a fronteggiarli quando queste creature, come si teme, ritorneranno.
Kong – Skull Island: il cast
Abbiamo visto la trama di Kong – Skull Island, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Tom Hiddleston: capitano James Conrad
- Brie Larson: Mason Weaver
- Samuel L. Jackson: tenente colonnello Preston Packard
- John Goodman: William “Bill” Randa
- Jing Tian: San Lin
- Thomas Mann: Reg Slivko
- John C. Reilly: Hank Marlow
- Will Brittain: Hank Marlow giovane
- John Ortiz: supervisore Victor Nieves
- Corey Hawkins: Houston Brooks
- Eugene Cordero: Reles
- Jason Mitchell: Glenn Mills
- Shea Whigham: capitano Earl Cole
- Toby Kebbell: maggiore Jack Chapman
- Terry Notary: Kong
- Richard Jenkins: Senatore Al Willis
- Robert Taylor: capitano della Athena
- Marc Evan Jackson: Steve Woodward
- Miyavi: Gampei Ikari
- Allyn Rachel: segretaria O’Brien
Streaming e tv
Dove vedere Kong – Skull Island in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.