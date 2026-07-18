Kong – Skull Island: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kong – Skull Island, film del 2017 diretto da Jordan Vogt-Roberts e scritto da Dan Gilroy, Derek Connolly e Max Borenstein. È interpretato da Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann, Terry Notary, e John C. Reilly. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, un pilota statunitense e uno giapponese precipitano coi loro aerei su un’isola, apparentemente deserta, nel sud del Pacifico. Mentre combattono all’ultimo sangue, una gigantesca creatura si staglia di fronte a loro.

Nel 1973 l’ex capitano del Servizio Aereo Speciale britannico James Conrad viene assunto dall’agente del governo Bill Randa per guidare una spedizione per esplorare e creare una mappa di un’isola, nota come l’Isola del Teschio. Randa recluta anche gli Sky Devils, uno squadrone di elicotteristi fino a pochi mesi prima impegnato nella guerra in Vietnam, guidati dal tenente colonnello Preston Packard. Al gruppo si unisce anche la fotoreporter pacifista Mason Weaver, che crede che la spedizione scientifica sia in realtà una copertura di un’operazione militare segreta.

Arrivati all’Isola del Teschio, gli uomini di Packard cominciano a lanciare esplosivi sviluppati dal sismologo Houston Brooks per determinare la consistenza del terreno, scoprendo che l’isola è cava all’interno e si sviluppa in grandi profondità. Tuttavia gli elicotteri sono improvvisamente attaccati e distrutti da un gorilla alto 32 metri. I superstiti si ritrovano divisi in due gruppi posti in due luoghi differenti sul territorio dell’isola, e l’unica speranza per essere salvati è raggiungere la squadra di rifornimento che si farà trovare dopo tre giorni nella parte settentrionale dell’isola. Packard minaccia Randa affinché gli confessi tutto quello che in realtà sa e l’agente governativo gli rivela la propria appartenenza all’organizzazione governativa segreta Monarch, nonché il vero scopo della spedizione: acquisire le prove dell’esistenza di mostri che un tempo dominavano il mondo al fine di prepararsi a fronteggiarli quando queste creature, come si teme, ritorneranno.

Kong – Skull Island: il cast

Abbiamo visto la trama di Kong – Skull Island, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Hiddleston: capitano James Conrad

Brie Larson: Mason Weaver

Samuel L. Jackson: tenente colonnello Preston Packard

John Goodman: William “Bill” Randa

Jing Tian: San Lin

Thomas Mann: Reg Slivko

John C. Reilly: Hank Marlow

Will Brittain: Hank Marlow giovane

John Ortiz: supervisore Victor Nieves

Corey Hawkins: Houston Brooks

Eugene Cordero: Reles

Jason Mitchell: Glenn Mills

Shea Whigham: capitano Earl Cole

Toby Kebbell: maggiore Jack Chapman

Terry Notary: Kong

Richard Jenkins: Senatore Al Willis

Robert Taylor: capitano della Athena

Marc Evan Jackson: Steve Woodward

Miyavi: Gampei Ikari

Allyn Rachel: segretaria O’Brien

Streaming e tv

Dove vedere Kong – Skull Island in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.