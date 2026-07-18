La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Leocadia rimane sbigottita dalle minacce e accuse da parte del Capitano de la Mata. E per lei le sorprese non finiscono qui: Manuel la informa che si dimette dal suo incarico per fondare una propria impresa. Curro prosegue, senza successo, la frustrante ricerca di Ángela, mentre cresce la sua sfiducia nei confronti del capitano. Lope cerca di riconciliarsi con Vera, ma le sue speranze di poter tornare dalla sua famiglia fanno preoccupare il ragazzo e altri membri della servitù. Pía e Ricardo accettano rassegnati la loro retrocessione, rispettivamente a domestica e garzone, e Santos mette il dito nella piaga e continuerà a farlo con il benestare di Don Cristóbal. Candela rivela a Toño segreti del passato che potrebbero sanare il suo rapporto con Simona. María, incapace di sopportare il suo amore per Samuel, crolla dopo una notte di festa. Catalina, sostenuta dai suoi lavoratori, umilia il barone de Valladares in un modo che il nobile non dimenticherà mai.

Catalina confessa al marito della sua visita al palazzo del barone de Valladares e lui la rimprovera preoccupato che la sua azione possa scatenare una guerra. Tono si convince a riconciliarsi con Simona ora che ha saputo la verità sul suo passato da Candela. Maria, stordita per i postumi della sbornia, scopre che Samuel l’ha aspettata fino a tardi la sera prima e l’ha fatta mettere a letto da Teresa. Di Angela non c’è ancora traccia e Curro ha intenzione di avvisare Burdina dei suoi sospetti sul capitano. Martina riceve, con sorpresa di tutti, l’invito da parte della fondazione de la Milagrosa per essere la dama de la Virgen. Cristobal è risentito perché non sa nulla del personale di rinforzo che sta lavorando sui roseti del giardino e vuole che Petra glielo presenti. Leocadia è esasperata da Lorenzo che ancora non libera Angela. Petra perde i sensi nel giardino e si fa un brutto taglio a causa degli attrezzi lasciati in disordine dai giardinieri.

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.